Dolar 16 TL sınırından döndü: 15,88 TL
Güne yükselişle başlamasının ardından 16 TL sınırına gelen dolar haftayı 15,88 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Mayıs 2022 17:46
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, çarşamba günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
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|CUMA
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|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|15,9780
|15,9790
|15,8870
|15,8880
|Avro
|16,8070
|16,8080
|16,7840
|16,7850
|Sterlin
|19,7270
|19,8490
|19,7830
|19,8830
|İsviçre Frangı
|15,9810
|16,0800
|16,2640
|16,3450
|ANKARA
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|ABD Doları
|15,9480
|15,9980
|15,8570
|15,9370
|Avro
|16,7970
|16,8570
|16,7440
|16,8240
|Sterlin
|19,6650
|19,9670
|19,7830
|19,8830