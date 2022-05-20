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YPG/PKK, federasyon planı ve uluslararası yardımları artırmak için 'nüfus sayıyor'

Terör örgütü, işgal sahasında 7 Mayıs'tan bu yana halkın bir kısmına etnik kökenlerinden taşınmaz mallarına kadar sorular sorup bir tür fişleme yapıyor- Örgüt temel hedefi federasyon olan ve adına "sosyal kontrat" adını verdiği plan çerçevesinde dış meşruiyet aramak için sözde nüfus sayımı, seçmen belirleme ve seçimler gibi birtakım süreçler planlıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Mayıs 2022 11:16
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YPG/PKK, federasyon planı ve uluslararası yardımları artırmak için 'nüfus sayıyor'

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de işgal ettiği topraklarda sözde nüfus sayımı adı altında federasyon ve uluslararası yardım payını artırma planlarının altını doldurmaya çalışıyor.

YPG/PKK'lılar, 7 Mayıs'tan itibaren Haseke'ye bağlı Malikiyye, Kamışlı ve Dirbasiyye ilçeleri ile Rumeylan Gül Ağa, Cezaa, Tel Hamis ve Tel Berrak bölgelerinde "nüfus sayımı" adını verdikleri bir tür "fişleme" çalışması başlattı.

Vatandaşların evlerine giden sivil giyimli YPG/PKK'lılar, hane sahiplerine dini ve etnik kökenleri, doğum yerleri, ikamet ettikleri adres, medeni ve eğitim durumları, yerinden edilip edilmedikleri, sağlık durumları ve meslekleri hakkında sorular soruyor. Örgüt mensuplarının, ailelerin ve yurt dışındaki yakınlarının geride bıraktığı mal varlıkları ve taşınmazları hakkında da bilgi toplaması dikkati çekiyor.

Terör örgütü, ilerleyen günlerde Haseke'nin genelinde, Deyrizor, Rakka kent merkezi ile Halep'e bağlı Münbiç, Aynularab (Kobani) ilçelerinde de aynı işlemleri yapacak.

AA, sözde sayım sürecine katılan vatandaşlar, bazı bölge siyasetçileri ve diplomatik kaynaklarla görüşerek terör örgütünün amaçlarına ilişkin seçenekleri çıkardı.

- Federasyon planında bir süreç

Örgüt, bir süredir bölgede ve uluslararası destekçileri nezdinde "sosyal kontrat" olarak nitelediği bir planın propagandasını yaparak dış meşruiyet arıyor.

Plan, bölge halkının demokratik iradesinin uzantısı gibi resmedilip Arapları temsil etme iddiasına sahip olacak ancak YPG/PKK hakimiyetinde yapılanacak bir idare öngörüyor.

Bölgesel yapıyı Suriye'nin federe birimi olarak tasarlayan plan, federatif bir anayasal çerçeve geliştirmeyi esas alıyor.

Planda, terör örgütünün tertipleyeceği sözde seçimler için "nüfus sayımı" adı verilen bir süreç öngörülüyor.

Örgüt böylelikle, nüfusun sayılıp seçmen kütüklerinin usule uygun şekilde çıkartıldığı, ezici üstünlüğe sahip Arap nüfusun dışlanmadığı, ardından yapılacak bölücü gündemli sözde seçimlerin de meşru olduğu propagandasını yapacak.

Örgüt, Arap nüfusun hakimiyetindeki coğrafyada Kürt nüfusun rakamlarını da yeniden düzenleyecek.

- Uluslararası yardımlardaki payı nüfus artışıyla yükseltme seçeneği

BM verilerine göre, Suriye içinde 14,6 milyon, ülke dışında ise 12 milyon kişi yardıma muhtaç.

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Avrupa Birliği ve BM tarafından 10 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenen Suriye'ye destek konulu toplantıda 10,5 milyar dolar yardım çağrısı yapılırken bu yıl ihtiyaç duyulan miktarın 4,4 milyar doları Suriye içine tahsis edilmek istenmiş ancak uluslararası yardım taahhütleri 6,7 milyar dolarda kalmıştı.

Söz konusu yardımların, Suriye içinde dağılım planlamasında nüfus yoğunluğu oldukça önemli bir kriter.

YPG/PKK'nın sözde nüfus sayımı sonrası, "sağlıklı ve güncel" veriler sağlama iddiasıyla şişirilmiş rakamlarla, işgalindeki topraklara ayrılan dış yardım payını yükseltme talebinde bulunması bekleniyor.

- "YPG'ya muhaliflik yapanların taşınmazlarına el konulacak"

YPG/PKK, Ağustos 2020'de, yerinden edilen ve bölgede bulunmayanların mal varlıklarına el koymak için girişimde bulunmuş ancak halkın tepkisi karşısında geri adım atmıştı.

AA'ya konuşan bazı bölge siyasetçilerine göre, örgüt taşınmaz malların bölgede bulunmayan sahiplerini tespit ederek bunlara el koyma hazırlığı yapıyor.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdülaziz Temmo, örgütün "sayım" adı altında farklı amaçlar güttüğü endişesini paylaşarak "Bölgede bulunmayanların ve örgüte muhalif olanların taşınmaz mal varlıklarını tespit etmek için çalışma yapıyorlar. Ardından, PKK'ya muhalefet edenlerin taşınmazlarına el konulacak." dedi.

Temmo ayrıca, örgütün uluslararası toplumdan maddi desteği artırmak için de nüfusu şişirmek isteyeceğini savundu.

Muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) üyesi İsmail Reşit, "Yapılan sayım gayrimeşru bir yönetimden, gayrimeşru nüfus sayım işlemidir." değerlendirmesini yaptı.

Raşit, bölge halkının büyük bir kısmının yerinden edildiği bir ortamda "sayım" işleminin kabul edilmez olduğunun altını çizerek örgütün bu adımını, "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Örgütün sayım adı altında farklı amaçlar peşinde olduğunu vurgulayan Raşit, "Sayım sonrası YPG'nin bölgede yaşamayanların taşınmazlarına el koymasından endişe duyuyoruz." diye konuştu.

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