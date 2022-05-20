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Erdoğan'dan Pakistan MİLGEM Projesi üçüncü gemisini denize indirme törenine video mesaj

Erdoğan: Ülkemiz tarafından geliştirilen en modern silah ve sensör sistemleriyle donatılan bu gemilerin hepsinin üretim süreçleri planlandığı şekilde yürüyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Mayıs 2022 11:41
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Erdoğan'dan Pakistan MİLGEM Projesi üçüncü gemisini denize indirme törenine video mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında, Türkiye tarafından geliştirilen en modern silah ve sensör sistemleriyle donatılan 4 geminin üretim süreçlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini, teslimatın 2023 ağustosundan başlayarak 6'şar ay arayla yapılacağını belirtti.

Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Badr, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammed Israr Tareen ile diğer yetkililerin katıldığı törenle Karaçi Tersanesi'nde denize indirildi.

Törene video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine Türkiye ve Pakistan arasında kökleri derinlere inen tarihi bağlara vurgu yaparak başladı.

İki ülke arasındaki bu bağların son dönemdeki en somut örneklerinden olan söz konusu projenin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Savunma sanayi alanındaki birikimleri dostlarımızla paylaşma irademizin bir nişanesi olan Pakistan MİLGEM Projesi'ni daha büyük iş birliklerinin de habercisi olarak kabul ediyorum" diye konuştu.

Pakistan'ı, dünyanın önde gelen coğrafyaları arasında yer alan Güney Asya'nın en stratejik konuma sahip ülkesi olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Tarih boyunca bu coğrafya, kadim kültürü ve zenginliği ile dünyanın gözbebeği olmuştur. Pakistan ve Pakistan halkı, milletimiz ve bizim nezdimizde ayrı bir yere sahiptir. Güvenliğini, istikrarını, refahını kendimizle eş tuttuğumuz Pakistan'ın askeri altyapısının güçlendirilmesi için her türlü katkıyı yapmayı, kardeşlik hukukumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Bu anlayışla Pakistan Deniz Kuvvetleri için 4 adet MİLGEM sınıfı korvet inşa etmek için başlattığımız projenin salgın dönemine rağmen belirlenen takvim çerçevesinde, gecikme olmadan yürümesini sağladık. İkisi Pakistan'da, ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin yapım aşamaları birer birer tamamlanıyor."

- "Birlikte ilerlemeye devam edeceğiz"

Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında Babur gemisini geçen sene İstanbul'da Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin de katıldığı törenle denize indirdiklerini anımsatan Erdoğan, bugün de Badr'ın suya indirilmesinin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Projenin bir diğer gemisi Kaibar'ın da eylülde İstanbul'da suya indirileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz tarafından geliştirilen en modern silah ve sensör sistemleriyle donatılan bu gemilerin hepsinin de üretim süreçleri planlandığı şekilde yürüyor. Hava savunmadan bunun yanında denizaltı savunmaya kadar her türlü askeri görev icra edebilecek bu 4 geminin teslimatları 2023 ağustosundan başlayarak 6'şar ay arayla yapılacak. Pakistanlı kardeşlerimizle yürüttüğümüz helikopterden uçağa kadar daha pek çok savunma sanayi projesi var. Bunları da aşama aşama hayata geçirerek dostluğumuzu perçinleyecek, ortak geleceğimize uzanan yolları sağlamlaştıracağız. Türkiye ve Pakistan olarak istikrarımızı koruyarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak, devletlerimizi güçlendirerek bu yolda birlikte ilerlemeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin sonunda projenin hayata geçirilmesinde emeği olanları tebrik ederek Pakistan halkına selamlarını iletti.

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