'Bucak'ta istediğimiz oyu alamadık, sorumlusu biziz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bucak'ta istedikleri oyu alamadıklarını belirterek, "Ama bunun sorumlusu Bucaklı kardeşlerim değil, sorumlusu biziz. Eğer bir yerde hata varsa, hata bizde. Biz gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı, kahvenizi içmedik, derdinizi dinlemedik. Ankara'da oturduk, güzel laflar ettik." dedi.

Kılıçdaroğlu, Burdur'un Bucak ilçesinde partisince düzenlenen üye katılım töreninde yaptığı konuşmada, partiye gençlerin katıldığını ve onların heyecanını da yakından takip ettiklerini söyledi.

Davalarının sen ben ayrımı yapmayan, birbirlerine farklı gözle bakmayan, beraber, birlik içinde yaşamayı tercih edenlerin davası olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, hiçbir evde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, herkesin işinin aşının bulunduğu bir davanın peşinde olduklarını kaydetti.

Emeği ile çalışan, kazananların partilerine katıldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bucak'tan arzu ettiğimiz oyu alamadık. Ben biliyorum zaten. Ama bunun sorumlusu Bucaklı kardeşlerim değil, sorumlusu biziz. Eğer bir yerde hata varsa, hata bizde. Biz gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı, kahvenizi içmedik, derdinizi dinlemedik. Ankara'da oturduk, güzel laflar ettik. 'Niye bize oy vermiyorsunuz' diye gezdik, oturduk, kızdık. Ben böyle bir insan değilim."

Devlette önemli görevlerde bulunduğunu ve her yerde onuruyla gezdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, siyasete girdiği gün mal varlığını da internete koyduğunu, rüşvet yiyenlerin, ezenlerin her zaman karşısında olduğunu, 27,5 yıllık bürokratik hayatında boğazından haram lokma inmediğini ifade etti.

Emekten, alın terinden yana olan, torpilin değil, hakkı teslim eden bir siyasi anlayışa ihtiyaç olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bu yapılabildiği takdirde sorunların çözülebileceğini anlattı.

Süt üreticisinin, sanayicinin, kamyon şoförünün bugün ekonomiden dert yandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu sorunu biz çözmek için buradayız. Allah'ın izniyle çözeceğiz. Bundan bütün arkadaşlarımızın emin olmasını istiyorum." dedi.

Her evde huzurun, bereketin olmasını, kadınların daha güçlü olmasını istediğini belirten Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında kadınların daha fazla parlamentoda temsil edilmesini sağlayacaklarını, gençlerin de dertlerini iyi bildiklerini ve bu ülkenin geleceğini gençlerin şekillendireceğini aktardı.

İnsanlara partiye katılma çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Hedefimiz bu memleketin sorunlarını çözmek, kardeşçe yaşamak, alın terine değer vermek, yoksulluğu, yolsuzluğu bitirmek." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, partiye katılanlara rozetlerini taktı.