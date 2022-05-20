Bakan Soylu açıkladı! İşte Suriye'ye gönüllü dönen sığınmacı sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Esenyurt'taki Karadeniz Dernekler Federasyonu kahvaltısında konuştu. Soylu, "502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesi döndü" açıklamasında bulundu. Süleyman Soylu şöyle konuştu:

"Ağrı, Van, Iğdır sınırında taş vardı. İran'la konuşarak sınır duvarları yaptık, aynısını aşağıda yaptık. Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan girmesi engellendi. Türkiye kaçak göçmeni yakalıyorsa kendi ülkesine gönderiyor. Şu ana kadar yakaladığımız 100 Afgan'ın 50'sini geri gönderiyoruz. Yakalanan Pakistanlıların yüzde 170'ini geri gönderiyoruz."