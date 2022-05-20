Lüks yatla İtalya'ya kaçan 19 FETÖ'cü yolda kaldı!

Bodrum'dan hareket eden lüks bir yat Yunanistan'da hava muhalefeti nedeniyle seyre devam edemeyerek yardım çağrısında bulundu. Yat içerisinde İtalya'ya gitmek istediklerini söyleyen kişilerin 4 aileden oluştuğu ve TSK'da görev yapmış FETÖ şüphelileri ve iş adamlarının olduğu belirlendi.

Sorguları devam eden şahıslar Yunanistan'dan sığınma talebinde bulundu. Ayrıntılar Türk makamlarınca da yakından takip ediliyor.