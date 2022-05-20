Erdoğan: Diplomasi yürütüyoruz ama tavrımız nettir
Erdoğan: Diplomasi yürütüyoruz ama tavrımız nettir. NATO'ya terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz. Teröre destek verenlerin alınmasına onay veremeyiz.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Mayıs 2022 14:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camii'nin çıkışında açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosu
Diplomasi yürütüyoruz ama tavrımız nettir. NATO'ya terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz. Teröre destek verenlerin alınmasına onay veremeyiz.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız