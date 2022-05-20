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Temel atma töreninde Erdoğan müteahhite kızdı: Değiştirelim bunu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni'nde konuştu. Açıklamalarının ardından sahneye projenin firma yetkilisini çağıran Erdoğan, projenin tamamlanma süresinin 36 ay olduğunu duyunca 'Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu.' dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Mayıs 2022 15:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma törenine katıldı. Törende bir açıklama yapan Erdoğan, muhalefete de sık sık yüklendi.

SÜREYİ UZUN BULUNCA TEPKİ GÖSTERDİ

Erdoğan'ın konuşmasının ardından sahneye projeyi yapan firmanın yetkilisi çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burayı ne zaman bitireceksiniz?" diye sordu. "36 ay efendim" cevabını duyan Erdoğan "Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun?" ifadelerini kullandı. Firma müdürünün süreyi 30 aya düşürmesine de sıcak bakmayan Cumhurbaşkanı, "Ne yapıyorsun sen? Hamza Bey 36'dan başlayıp 30'a indi. Ne diyor bu? Bu müteahhiti değiştirelim biz. 24 ay yaparım diyor bak. Olmaz olmaz. Sen Kanuni Sultan Süleyman'ı duydun mu? Süleymaniye'yi ne kadar zamanda bitirdi? 1 yılın altına düşürdü mü? 24 saat çalışacaksınız, önümüzdeki yıl bugünlerde burayı bitirmeniz lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Darülaceze değerli mensupları sevgi değer misafirler sizleri selamlıyorum. Darülaceze'ye emeği geçen herkesi şükranla anıyorum. Tüm düşkünleri kucaklayan bu müessese medeniyetimizin insana bakışını gösteren en önemli kurumlardandır.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Burada bir duruma dokunmadan geçmeyeceğim. Bu işler bizim işimiz, belediye başkanlığımda Kayışdağı'nda bir darülacezenin temelini atmıştık. Hala süreci devam ettiriyoruz. Tabii bir şeyi sormam lazım, İstanbul'un şuanda Belediye Başkanlığını üstlenmiş kişinin acaba bu alanlarda attığı bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla hizmet ettik diyemezsiniz. Yahu bir şey yap, milleti aldatmayın. Gelin bu tür eserleri yapın, bu ülkenin darda kalmışına el uzatın. Siz bunları yapın biz de sizi alkışlayalım ama yok. Bine yakın insanımıza hizmet verecek yapımızda ibadethanelerine kadar tarihine yakışır bir eser olacak.

"GELECEĞİ KURTARMAYA YETMEZ"

Sosyal hizmet şehrimizin inşasında da devletimizin yanında bağışçılarımızdan da destek bekliyoruz. Değerli dostlar milletimizin asırlardır yaşadığı nice saldırıları metanetle göğüsleme başarının gerisinde sahip olduğu birlik ve beraberlik vardır. Ailenin merkezinde olduğu güçlü bir sosyal yapı olmadan geleceği kurtarmaya yetmez. Bizim önceliğimiz dezavantajlı grupları sosyal yapımız içerisinde yaşatmaktır. Buna rağmen kimsesiz kalan vatandaşlarımızı da kurduğumuz müesseseler ve oluşturduğumuz mekanizmalar sayesinde istedikleri hayatlara kavuşturmaktayız. Şu dünyayı tanımışsan ülkemiz gibi bir örnek daha yok.

Öte yandan büyük ailelerin giderek dağılması da üzüntü vericidir. Aile yapısındaki dağılma ve aşınma nesillerimizin geleceğinde bir belirsizliğe yol açmıştır. Eğitim ise önce ailede başlar. Daha ileri gidiyorum. Ana karnında başlar. Okul tek başına yapamaz.

''FETİH ŞENLİKLERİMİZİ ATATÜRK HAVALİMANI'NDA HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ''

İstanbul'a yaraşır şekilde bu sene Fetih şenliklerimizi Atatürk Havalimanı'nda hep birlikte yapacağız. Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnsanlara hayrı dokunan kişinin büyüklüğünü ortaya koyacağız. İnşallah bu örnek projenin açılışını da birlikte yapacağız."

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