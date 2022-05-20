İstanbul'daki tüm metro hatlarında ücretsiz internet dönemi
İBB'nin ücretsiz internet hizmeti, İstanbul'daki tüm metro hatlarında kullanılmaya başlandı.
Kaynak : NTV
Eklenme : 20 Mayıs 2022 17:34
İstanbul metrosundaki ücretsiz internet hizmeti tüm hatlarda verilmeye başlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinin ekim ayında aldığı metrolarda internet hizmeti kararı, ilk olarak Yenikapı-Hacıosman metro hattında hayata geçmişti.
İBB ücretsiz Wi-Fi uygulaması, artık tüm kapalı istasyonlarda Mavi Bölge (Blue Zone) adı ile İstanbulluların kullanımına sunuldu.
Bundan böyle tüm hatlarda yolcular ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanabilecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız