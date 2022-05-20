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Yaya geçidinde ölümle sonuçlanan kazada ehliyetsiz sürücüye tahliye

Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Seda Doğan'a, ehliyetsiz bir sürücü çarparak ölümüne neden oldu. 22 yaşındaki sürücüye, 4 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliye kararı çıktı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Mayıs 2022 18:02
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Yaya geçidinde ölümle sonuçlanan kazada ehliyetsiz sürücüye tahliye

İstanbul Maltepe'de, 18 Ocak 2022 tarihinde saat 07.30 sıralarında Fil Yokuşu Sokak'taki yaya geçidinde kaza meydana geldi.

Bir marketin bilgi işlem servisinde görev yapan Seda Doğan (38), Maltepe'deki işine gitmek için yola çıktı.

Yaya geçidinden geçmek isteyen Seda Doğan'a, Nurullah U.'nun kullandığı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 38 yaşındaki kadın metrelerce savruldu. Nurullah U. durmayarak yoluna devam etti.

Yaya geçidinden geçen kadına çarpıp kaçtı

Seda Doğan'ın yardımına ise çevredekiler koştu. Doğan ambulansla hastaneye götürüldü, ardından yoğun bakıma alındı.

1 hafta hastanede yoğun bakımda tedavisi süren kadın ise hayatını kaybetti. İddiaya göre kaza sonrası çalışmak için iş yerine giden Nurullah U., burada polis tarafından gözaltına alındı.

Nurullah U.'nun ehliyetinin olmadığı belirlendi.

"Ertesi gün ehliyet sınavım vardı"

Nurullah U. mahkemede kendisini, "Ehliyetim kaza günü yoktu. Gözlüğüm 7 numaradır. O gün hava yağışlı olduğu için aracı almıştım. Ertesi gün ehliyet sınavım vardı. Araç kullanmayı biliyorum ancak çok fazla araç sürmüşlüğüm yoktur." diyerek kendini savundu. Bilirkişi raporuna göre; 108 kilometre hızla kaza yaptığı belirlenen Nurullah U.'ya mahkemece 4 yıl 6 ay ceza verildi. Nurullah U. serbest kaldı.

"Çarpan kişinin 7 derece gözleri bozuk, ehliyeti yok"

Seda Doğan'ın ailesi karara tepki gösterdi. Doğan'ın kardeşi Esra Doğan Yavuz, "18 Ocak günü kardeşimin telefonuyla uyandım. Ablam kaza geçirmiş. İnanamadım, nasıl olabilir, şaka mı yapıyorlar diye düşündüm. Bu kadar büyük bir kaza olduğunu beklemiyordum. Bana hastanede yoğun bakıma alınması gerektiğini söylediler. Ablamın işe giderken her gün kullandığı yol. Yaya geçidinden geçerken, saatte 108 kilometre hızla ablama çarpıyor. 20 metre savuruyor, hiç durmadan basıp gidiyor. Çarpan kişinin 7 derece gözleri bozuk, ehliyeti yok. Serbest bırakılmasıyla gerçekten biz de öldük." diye konuştu.

"Frene bile basmadan durmadan devam ediyor"

Hayatını kaybeden kadının diğer kardeşi Emre Doğan ise "Ablam 20 metre kadar savruluyor. Frene bile basmadan durmadan devam ediyor. O kadar hızlı vuruyor ki aracın plakası da düşüyor. Durmadan kaçıp gidiyor. Dursaydı belki müdahale etseydi belki kurtarabilirdik. Yaklaşık 30 dakika ambulans beklenmiş çünkü. Bence kaza değil, bizim nezdimizde bu bir cinayet. Gözlük numarasından dolayı bu kişiye ehliyet verilmiyor." dedi.

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"Kaza değil cinayet"

Seda Doğan'ın diğer ablası Eda Türk de, "Acımızın tarifi yok. Başımıza gelen olay çok acı, hiç olmayacak yerde çok büyük bir kaza yaşadık. Kardeşim buradaki yaya geçidinden geçerken, kardeşime çarpıp kaçarak kardeşimin hayatını sonlandırdı. Bir de bir şey olmamış gibi çarpan kişi iş yerine gidip çalışmış. Kaza bu olabilir ama çarpıp kaçmak nedir? Hastane 7 dakika uzaklarında. Benim kardeşim yerde 40 dakika boyunca yatmış. Belki arabayla götürse içimiz soğurdu. Bu kaza değil cinayet. Yaya geçidinden geçerken korkuyorum. Hakimin kararı bizi bir kez daha yıktı." diye konuştu.

18 Ocak gününde gerçekleşen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Nurullah U.'nun kullandığı aracın yaya geçidinden geçmeye çalışan Seda Doğan'a çarptığı, Nurullah U'nun durmadan yoluna devam ettiği güvenlik kamerası görüntülerinde görüldü.

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