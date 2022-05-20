Son seçimi en doğru tahmin eden ORC'den il il anket

2023 yılında yapılması beklenen seçim öncesinde araştırma şirketlerinden yeni çalışmalar geliyor. Anket sonuçlarının daha çok merak edildiği şu dönemde son çalışma ORC araştırma şirketinden geldi. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Siyasi Eğilimler Araştırması Mayıs 2022'nun sonuçlarını paylaştı. Hangi şehirde hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti'nin kalelerinde son durum ne? İşte ORC anketinden çarpıcı sonuçlar...

ORC Araştırma Siyasi Eğilimler Araştırması Mayıs 2022'nun sonuçlarını paylaştı. 5 - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 41 İl'de toplam 5 bin 300 katılımcıyla Yüz Yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilen Mayıs 2022 anketine göre, AK Parti yüzde 28,0, CHP yüzde 24,1, İYİ Parti yüzde 18,4, HDP yüzde 8,7, MHP ise yüzde 7,2 oy alıyor.

AK Parti'nin kalelerinde son durum

ORC anketine göre AK Parti'nin kalelerinde son durum ne? AK Parti'nin 2018 seçimlerine göre oy kaybı Bursa'da 11, Sakarya'da ise yaklaşık 18 puan oldu. Bursa'da Ak Parti yüzde 35,1 (-%11,1) CHP yüzde 26,2 (+%3,5) İYİ Parti yüzde 20,8 (+%8,4) oy alıyor.

SAKARYA



Sakarya'da AK Parti'nin 2018 seçimlerine göre o kaybı yaklaşık yüzde 18 oldu. Sakarya'da AK Parti yüzde 40,4 (-%17,8) İyi Parti yüzde 22,1 (+%12,7) CHP ise yüzde 19,6 (+%5,9) oy alıyor.

Balıkesir'de son oy durumu...

Çanakkale'de son oy durumu...

Manisa'da son oy durumu...

Tekirdağ'da son oy durumu...

AK Parti'nin son 1 yıldaki oy değişimi...

CHP'nin son 1 yıldaki oy değişimi...

İYİ Parti'nin son 1 yıldaki oy değişimi...