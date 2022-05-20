Konut finansman paketlerine ilişkin detaylar belli oldu
Konut finansman paketlerine ilişkin detaylar belli oldu
Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye, dünya şampiyonu
Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye, dünya şampiyonu
İsmail Demir açıkladı: İngiltere savunma sanayindeki kısıtlamaları kaldırdı
İsmail Demir açıkladı: İngiltere savunma sanayindeki kısıtlamaları kaldırdı
Dünyanın yeni korkusu: Maymun çiçeği virüsü
Dünyanın yeni korkusu: Maymun çiçeği virüsü
İstanbul'daki tüm metro hatlarında ücretsiz internet dönemi
İstanbul'daki tüm metro hatlarında ücretsiz internet dönemi
Aile hekimi, ASM'nin çatısına ilaçlar bozulmasın diye güneş paneli yerleştirdi
Aile hekimi, ASM'nin çatısına ilaçlar bozulmasın diye güneş paneli yerleştirdi
TÜİK'te görev değişikliği
TÜİK'te görev değişikliği
Temel atma töreninde Erdoğan müteahhite kızdı: Değiştirelim bunu
Temel atma töreninde Erdoğan müteahhite kızdı: Değiştirelim bunu
Bakan Özer: Bu sene ilk kez yaz okul açma kararı verdik
Bakan Özer: Bu sene ilk kez yaz okul açma kararı verdik
Erdoğan: Diplomasi yürütüyoruz ama tavrımız nettir
Erdoğan: Diplomasi yürütüyoruz ama tavrımız nettir
Sabah yazarı: Terör ve yüz kızartıcı hariç 'şartlı salıverilme' genişletilsin
Sabah yazarı: Terör ve yüz kızartıcı hariç 'şartlı salıverilme' genişletilsin
Bakan Soylu açıkladı! İşte Suriye'ye gönüllü dönen sığınmacı sayısı
Bakan Soylu açıkladı! İşte Suriye'ye gönüllü dönen sığınmacı sayısı
CTE'de 'ödenek yetersizliği' nedeniyle atamalar durdu mu? Açıklama geldi
CTE'de 'ödenek yetersizliği' nedeniyle atamalar durdu mu? Açıklama geldi
Geçen ay 25 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu
Geçen ay 25 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu
Altının gram fiyatı 948 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 948 lira seviyesinden işlem görüyor
Kadıköy Belediyesindeki rüşvet operasyonunda itirafçı 36 kişi serbest
Kadıköy Belediyesindeki rüşvet operasyonunda itirafçı 36 kişi serbest
Aile Bakanlığı 4175 sözleşmeli alımı için tercih duyurusu yayımladı
Aile Bakanlığı 4175 sözleşmeli alımı için tercih duyurusu yayımladı
Konut fırsatçılarına ceza geliyor: Bir günde yüzde 30 zam yapmışlar
Konut fırsatçılarına ceza geliyor: Bir günde yüzde 30 zam yapmışlar
MEB kursuna katılan ortaokul ve lise öğrencilerinin sınavı 28 Mayıs'ta
MEB kursuna katılan ortaokul ve lise öğrencilerinin sınavı 28 Mayıs'ta
Benzin'e yarından itibaren indirim bekleniyor
Benzin'e yarından itibaren indirim bekleniyor
3600 ek göstergenin son taslağı hazırlandı, kim ne kadar alacak?
3600 ek göstergenin son taslağı hazırlandı, kim ne kadar alacak?
Dijital kişisel verileriniz açık artırmada satılıyor
Dijital kişisel verileriniz açık artırmada satılıyor
7 üniversite 114 akademik personel alacak
7 üniversite 114 akademik personel alacak
Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 18 gözaltı
Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 18 gözaltı
Ayçiçeği yağında fiyatı ithalat lobisi patlatıyor
Ayçiçeği yağında fiyatı ithalat lobisi patlatıyor
Deliller zabıta amirini bayılttı: Bana bir şeyler oluyor
Deliller zabıta amirini bayılttı: Bana bir şeyler oluyor
Giresun'da 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Giresun'da 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Mayıs ayında kar sürprizi! 12 il beyaza büründü
Mayıs ayında kar sürprizi! 12 il beyaza büründü
Sabah, en güncel 3600 ek gösterge taslağını yayımladı
Sabah, en güncel 3600 ek gösterge taslağını yayımladı
Erdoğan'dan 'İstanbul Havalimanı' açıklaması: Pistleri kaldırmayabiliriz
Erdoğan'dan 'İstanbul Havalimanı' açıklaması: Pistleri kaldırmayabiliriz
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Konut finansman paketlerine ilişkin detaylar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, konut sahibi olmayan vatandaşların, konut finansman paketlerinden faydalanmaları amacıyla kullandırım esaslarının belirlendiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Mayıs 2022 21:03
Yazdır
Konut finansman paketlerine ilişkin detaylar belli oldu

Bakanlığın Twitter hesabından Konut Finansman Projesi'nin detaylarına ilişkin açıklama yapıldı.

Konut finansman paketleriyle vatandaşları konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak ve ilk konutunu alacakların çok uygun maliyetle konuta erişimlerini artırmanın amaçlandığı belirtilen açıklamada, konut sahibi olmayan vatandaşların ilgili paketten faydalanmaları amacıyla kullandırım esaslarının belirlendiği ifade edildi.

Bankaların, finansman paketlerinin bu çerçevede uygulanmasına yönelik gereken kontrol ve tedbirleri de alacağı vurgulanan açıklamada, "İlk Evim Konut Finansmanı" kullandırım şartlarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"İlk evim konut finansman desteği 2 milyon lira değerine kadarki birinci el konutlara verilecek, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek. Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek. Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz. Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır. 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,99 faiz oranı uygulanacak. Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek. Vatandaşlarımız, bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek."

- TCMB çalışma yapacak

Açıklamada, Genişletilmiş Konut Finansman Paketi kullandırım şartlarına dair olarak da şu detaylara yer verildi:

"Genişletilmiş Konut Finansman Desteği, 2 milyon lira değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek. Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek. Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı yerde ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz. Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır. Bu destekten 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin yüzde 50'sini karşılayacak düzeyde döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlar yararlanabilecekler. 7 Mayıs 2022 tarihinden sonra döviz mevduat/katılım ve altın mevduat/katılım hesaplarına yatırılan ilave tutarlar ise bu hesaplamaya dahil edilmeyecek."

Başvuru sahiplerinin, konut değerinin yüzde 50'lik kısmını altın ve dövizin farklı oranlarda kombinasyonuyla krediyi kullanacakları bankaya, DTH (döviz tevdiat hesabı)/altın hesaplarına aktararak ve TCMB'ye satışını gerçekleştirerek yapabileceklerine değinilen açıklama, şöyle devam edildi:

"Hangi döviz cinslerine ilişkin hesapların bu paket kapsamına dahil edileceği hususu, TCMB tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecek, döviz/altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretler konusunda TCMB çalışma yapacak. 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,89 faiz oranı uygulanacak. Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek. Vatandaşlarımız, bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
MB'nin altın rezervleri 690 tona yaklaştı
MB'nin altın rezervleri 690 tona yaklaştı
Bakan Dönmez: 2021, enerji verimliliğinde en yüksek verimliliğin sağlandığı yıl oldu
Bakan Dönmez: 2021, enerji verimliliğinde en yüksek verimliliğin sağlandığı yıl oldu
Dolar 16 TL sınırından döndü: 15,88 TL
Dolar 16 TL sınırından döndü: 15,88 TL
Pi sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını ezberledi
Pi sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını ezberledi
Merkez Bankası rezervleri 101,9 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 101,9 milyar dolar oldu
Togg'da mühendis olma hayali, şehir değiştirtti
Togg'da mühendis olma hayali, şehir değiştirtti

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenlerin zorunlu çalışmaya ek puan davası sonuçlandı

Öğretmenlerin zorunlu çalışmaya ek puan davası sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sınıf öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, zorunlu hizmet bölgesinde fazladan çalıştığı sürelere ek puan verilmesi ve MEBBİS sistemine işlenmesi talebiyle yaptığı başvuruya ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Askerlik borçlanması yapmak, memuru 5434 kapsamına dahil eder mi?

Askerlik borçlanması yapmak, memuru 5434 kapsamına dahil eder mi?

Memurların 5434 kapsamına girmesi için mutlaka 1 Ekim 2008 öncesi memurluğa başlamaları gerekmektedir.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Sayıştay'dan sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı kararı!

Sayıştay'dan sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı kararı!

Sayıştay Temyiz Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4-b sözleşmeli personele yemek yardımının nakdi olarak ödenmesinin kamu zararı olduğuna hükmetti!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Özel Öğretim Kurumları kapsamında çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Özel Öğretim Kurumları kapsamında çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi güncel kararında, özel öğretim kurumları kapsamında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler iş sözleşmelerinin ''belirli süreli'' olması yasadan doğan zorunluluk olduğu, bu tür sözleşmeyle çalışanlar açısından ihbar tazminatından da söz edilemeyeceğine karar verdi.
Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı

Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlandı.
Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli memur statüsündeki ve sözleşmeli statüdeki personele şahıs şirketi ortağı olan eşleri için aile yardımı ödeneği verilemez.
Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi memur olursa emekli aylığı kesilir, memurluktan ayrıldığında ise tüm hizmetleri esas alınarak tek olarak aylık tutarı yükseltilir.
İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Memurluktan emekli olmak için mutlaka hizmet ve yaş şartının tamamlanması ve istifa sonrası işçi, esnaf olarak 1259 günden fazla çalışılmaması gerekir.
Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilir mi?

Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, cezaevinde görevli memuru şikayet eden ve şikayetinin akıbeti hakkında başvuran mahkumun açtığı davayı ehliyet yönünden reddeden mahkeme kararını bozmuştur.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Togg'da mühendis olma hayali, şehir değiştirtti

Togg'da mühendis olma hayali, şehir değiştirtti

Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (OİBMTAL) eğitim hayatını sürdüren Güldeniz Akan’ın (15), Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) mühendis olarak çalışma hayalinin, ailesine şehir değiştirttiği ortaya çıktı. Kırklareli’de yaşayan Şükriye-Ahmet Tufan Akan çifti, kızlarının OİBMTAL’yi tek tercih olarak yazıp, kazanmasıyla Bursa’ya taşındı. Eğitimci anne ve baba, öğretmenlik hayatlarına Bursa’da devam ederken, kızları Güldeniz Akan da Elektrikli Araçlar Dalı’nda eğitimini sürdürüyor. Güldeniz Akan, “Bundan sonraki kariyer hedefim mühendis olarak TOGG’da çalışmak” dedi.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Yeni korku Maymun çiçeği virüsü! İşte belirtileri

Yeni korku Maymun çiçeği virüsü! İşte belirtileri

Avrupa'da ardı sıra gelen ölüm haberleri üzerine Dünya Sağlık Örgütü'nde maymun çiçeği virüsü alarmı başladı.