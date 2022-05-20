Bursa'daki FETÖ operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

FETÖ/PDY'ye üye oldukları gerekçesiyle 17 Mayıs'taki operasyonda yakalanan 2 muvazzaf ve 2 emekli astsubay, meslekten ihraç edilmiş bir başçavuş ile 4 askeri öğrencinin aralarında olduğu 20 şüpheli ile daha sonra gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, 17 Mayıs'ta başlattıkları operasyonda 2 muvazzaf ve 2 emekli astsubay, meslekten ihraç edilmiş bir başçavuş ile 4 askeri öğrencinin aralarında olduğu zanlıları gözaltına almıştı. Askeri personelin dışında gözaltına alınanlar arasında bir avukatın da olduğu 6 ByLock kullanıcısının bulunduğu bildirilmişti.