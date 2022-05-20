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Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Kurum; "(Kanal İstanbul) İstanbul'da olası depremde burası bir rezerv alan vazifesi görecek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Mayıs 2022 23:40
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Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz, sizin gibi kıymetli gençlerimizle, vatandaşlarımızla yol yürümeye devam edeceğiz. Hedeflerimiz, hayallerimiz var. Bu hayalleri inşallah sizlerle birlikte bir bir gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kurum, AK Parti Mersin Gençlik Kollarınca Akdeniz ilçesindeki millet bahçesinde düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda, geleceğin Türkiye'sini gençlerin inşa edeceğini söyledi.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünün Atatürk Havalimanı'nda kutlanacağını belirten Kurum, "İnşallah fethin 569. yıl dönümünü de büyük bir coşkuyla, heyecanla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle Atatürk Havalimanı'na yapacağımız millet bahçesinde tüm İstanbul ve Türkiye ile kutlayacağız." dedi.

Kurum, programda millet bahçesine ilk fidanların da dikileceğini ifade ederek, burasının 85 milyon insanın bahçesi olacağını aktardı.

Her zaman eser ürettiklerini kaydeden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz atalarımızdan, ecdadımızdan çalışmayı, büyüklere saygıyı, hakkı, adaleti öğrendik. Şimdi muhalefete bakıyorsunuz 'hak, hukuk, adalet' diyorlar. Aslında ötekileştiren, ayrıştıran bir zihniyetle de maalesef karşı karşıyayız. Biz, 'Dünyanın en güzel bahçelerinden, sayılı parklarından biri olacak. Burada gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız oynayacaklar, eğitim alacaklar. Kültür merkezlerinde her türlü faaliyetler yapılacak. Orada deneyler, robotik atölyeler yapılacak. İklim değişikliğiyle mücadele edeceğiz. Tıpkı Mersin'de, Akdeniz'de, 81 ildeki 445 millet bahçesinde olduğu gibi burayı da imara, ranta açmayacağız. Herhangi bir konut, ticaret yapmayacağız, gençlerimize açacağız.' diyoruz ama maalesef karşımızdaki muhalefet dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bir muhalefet."

Muhalefetin, Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine yönelik tutumunu eleştiren Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Biz 'Ağaç dikeceğiz.' diyoruz, onlar 'Yıkacaksınız.' diyor. Biz 'Kültür merkezi yapacağız, burayı bir kültür ve doğa projesi yapacağız, burada insanlarımız kaynaşacak, bütünleşecek, burada birlik ve beraberlik artacak.' diyoruz, onlar 'Burayı Katarlılara satacaksınız.' diyorlar. Onlar iftira ata dursunlar, onlar hepimizi, bütün vatandaşlarımızı, yüklenici firmaları, projecileri, bizim idaremizdeki arkadaşlarımızı tehdit etmeye devam etsinler. Biz, sizin gibi kıymetli gençlerimizle, vatandaşlarımızla yol yürümeye devam edeceğiz. Hedeflerimiz, hayallerimiz var. Bu hayalleri inşallah sizlerle birlikte bir bir gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

- "Cumhurbaşkanı'mızla yeni büyük hikayeler yazmaya devam edeceğiz"

Kurum, Türkiye'nin bölgesinin huzuru, barışı ve istikrarı için önemli adımlar attığını vurgulayarak, atalarının emanet ettiği değerlerden uzaklaşmayacaklarını dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen İklim Şurası'nda 209 üniversiteden iklim elçisinin fikir ve önerilerini dinlediklerini anlatan Kurum, gençlerin fikirlerini almaya devam edeceklerini belirtti.

Kurum, gençlerle yol yürümeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, "İnşallah hep birlikte, genciyle kadınıyla yaşlısıyla 2023 yılında da Cumhurbaşkanı'mızla yeni büyük hikayeler yazmaya, büyük Türkiye, Mersin yürüyüşüne kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

- Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesi

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesi projesine yönelik geçmişteki açıklamalarının sorulması üzerine, şunları söyledi:

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"Karşımızdaki muhalefet, dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bir muhalefet. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2018 yılında çıkıyor diyor ki 'Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere biz bir kültür ve doğa projesi yapacağız. Burayı vatandaşlarımıza açacağız.' Hatta o gün de 'Benim telefonlarımı dinliyorlar, bu projeyi benden çaldılar.' diyor. Biz diyoruz ki 'Park yapacağız, burayı 16 milyon İstanbulluya açacağız.' Gazi Mustafa Kemal'in adını bile ağzına almaktan imtina edenler bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk istismarı üzerinden yine vatandaşlarımızı yanlış bilgilendirerek bu projenin detaylarına girmeden 'Burayı yakacaklar, yıkacaklar, satacaklar' gibi algı üzerinden maalesef bizim projelerimize karşı çıkmaya çalışıyorlar."

Kurum, muhalefeti "Yapraklardan alkış beklemekle" eleştirerek, şöyle devam etti:

"Bizim yapmaya çalıştığımız, aslında onların hayal ettiği projeyi gerçekleştirmek. Aslında bunu hazmedemiyorlar. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın yaptığı bu parkları, bahçeleri, şehir hastanelerini, yolları, köprüleri, çevre ve şehircilik alanındaki tüm hizmetleri, bunları hazmedemiyorlar. Bu nedenle de algı peşinde koşarak, milletimizi aldatmaya gayret gösteriyorlar. Onlar konuşacaklar, biz de iş yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz çünkü bizim işimiz, projemiz, hayallerimiz çok. Dolayısıyla bu hayallerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Onlara kulak asmayacağız ama bu manada da yapılması gereken projelerimizi kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz."

Bir gencin "Yeni yapılan binalar enerji tasarrufu sağlıyor mu? Bunun için Bakanlık olarak neler yapıyorsunuz?" sorusuna Kurum, Türkiye'de sayısı, şiddeti giderek artan afet olaylarıyla karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Son dönemde tarihte görülmeyen yağışların, yangınların, sellerin, heyelanların olduğunu vurgulayan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya ilan ettiği 2053 yılında sıfır emisyon hedefi ve bu kapsamdaki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kurum, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide Avrupa'da 6'ncı, dünyada 13'üncü olduğunu belirterek, "Kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 54'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyoruz. Nereden karşılıyoruz, rüzgar, akarsularımızdan, güneşten ve bunun gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak suretiyle buradan elde ediyoruz. Binalarımızda da yenilenebilir enerjiyi kısım kısım zorunlu hale getiriyoruz. Şimdi C grubu sınıftan B grubunu zorunlu kıldık. 2023 itibarıyla yapılarımız B grubu olmak zorunda. Sanayi tesislerinde yüzde 25 yenilenebilir enerji kullanmak zorunda. Yine yapılarda da A sınıfına kadar çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

- TOKİ, 20 yılda 1 milyon 137 bin konut yaptı

Bir gencin, Mersin'deki TOKİ çalışmaları hakkında sorusu üzerine Kurum, "Bu konuda evi olmayan tek vatandaşımız kalmayana dek... Bugüne kadar 1 milyon 137 bin konuta geldik. Dünyanın hiçbir yerinde bu rakamı duyamazsınız. 20 yılda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde biz şehirlerimizde 1 milyon 137 bin konut yaptık. Aynı anlayışla yapacağız. Mersin'de de bu ihtiyacı biliyoruz. Bu çerçevede bugün müjdesini verdik, yeni sosyal konut projelerini ağustos ayı itibarıyla milletimizle paylaşacağız." diye konuştu.

- Kanal İstanbul

Spor tesislerine yönelik çalışmalara ilişkin soruyu da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek yanıtlayan Kurum, Kanal İstanbul projesiyle ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Biz, Türkiye'de son 20 yılda yaptığımız gibi milletimize ifade ettiğimiz, söz verdiğimiz tüm projeleri yapıyoruz. Bu çerçevede adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam ediyoruz. Bu projede de planlama yapılmıştır. Her türlü çevresel etkileri düşünülerek alanın yüzde 52'si terk edilmiştir. Orada yeni bir nüfus getirmiyoruz. İstanbul'da olası depremde burası bir rezerv alan vazifesi görecek. Buradaki rezerv konutlarla çevredeki Küçükçekmece'dir, Başakşehir'dir, Esenler'dir, Bağcılar'dır, Sultangazi'dir... Bu ilçelerimizin rezerv konutlarını üretmek suretiyle bir dönüşüm yapacağız. Buralara AR-GE merkezleri, üniversite alanları, teknoloji merkezleri kurmak suretiyle aslında yeni İstanbul'u, yaşanabilir İstanbul'un, yeni bir uydu kentinin inşasını depreme dayanıklı bir şekilde yapacağız. Deprem etkisi etüt edildi. Su kaynaklarına olan etkisi edildi. Çevresel etkileri değerlendirildi ve bu proje, bu kapsamda devam edecek. Bunun dışında da alınması gereken her türlü tedbir alınıyor."

Kurum, İstanbul Boğazı'ndan geçen yılda yaklaşık 50 bin geminin çevre ve görüntü kirliği, can ve mal emniyeti açısından olumsuzluklarını anlatarak, şunları dile getirdi:

"İstanbul Boğazı'mıza özgürlük kazandıracağız, İstanbul Boğazı'mızı kurtaracağız. Dünya ticaretinin büyük bir yoğunluğunun deniz üzerinden geçtiğini düşündüğümüzde, ülkemizi de bu manada lojistik bir merkez haline getirecek adımlarımızı atacağız. Planımızı yaptık. İmar uygulamamız devam ediyor. Kararlı bir şekilde inşallah diğer projelerimize yaptığımız gibi devam ediyoruz."

Program sonunda gençlerle fotoğraf çektiren Bakan Kurum, katılımcılarla sohbet etti.

Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan'ın türkü söylediği programda doğum günü olan bir çocuk için de pasta kesildi.

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