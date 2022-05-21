21 Mayıs 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
21 Mayıs 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat FIRAT, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin SEYREKOGLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Metehan BAŞAR atanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı
Bingöl tl Milli Eğitim Müdürü Kadri ENGİN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Sağlık Bakanlığı
Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Duygu KARA 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İSMETOGLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
20 Mayıs 2022
Recep Tayyip ERDOĞANMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız