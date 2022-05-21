İç ve doğu kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı
İç ve doğu ve kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Mayıs 2022 07:00
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Güney Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu ve kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
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