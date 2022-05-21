Bağış kılıfıyla malı götürmüşler

Kadıköy Belediyesi zabıtaları, mühendisleri ve çalışanlarının karıştığı büyük rüşvet operasyon Maltepe Belediyesi'ne uzandı. Tapu, inşaat ruhsatı ve imar konularında sıkıntı yaşayan vatandaşlardan sorunlarını çözmek karşılığında rüşvet alındığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

ÇARKIN BAŞINDA İKİSİ VAR

Maltepe'deki rüşvet çarkının başında eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları Haydar Battal ve Melih Morsünbül ile Battal'ın özel kalemi Seval A. ve memur Ferhat İ.'nin bulunduğu belirlendi. İmar Kanunu'na aykırı hareket edip usulsüz izinler veren şebekede kilit isimlerin Seval A. ve Ferhat İ. olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet ve usulsüzlük çarkı tüm çıplaklığı ile ortaya çıktı.



2 MİLYON TL KAMU ZARARI

Sehven hata yapılan mülk satışında yeniden devirde çıkan yüksek rayiç bedelini ödememek için Haydar Battal'a gelen 2 kişi, özel kalem Seval A.'ya yönlendirildi. Seval A. ise Ferhat İ. üzerinden dönemin Maltepe Tapu Müdürü Yılmaz Ceyhan'a ulaşıp sorunu çözmesini istedi. O dönem 450 bin lira rayiç bedel çıkan devir işlemi, usulsüzlük yapılarak daha düşük fiyata devredildi. Bu işlemden doğan güncel kamu zararının 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

RÜŞVETLER IBAN'A

Bir başka kişi de yapılan işlemi durdurmak için Battal'a ulaştı. Seval A. belediye vakfına bağışta bulunmasını teklif edip IBAN numarası gönderdi. Hesabın derneğe ait olmadığını fark edince Seval A.'yı arayan kişi, "Hesap dernek değil, kişiye ait. Yanlışlık olmasın" dedi. Seval A. da "Problem yok, dernekten birine ait" cevabını verdi. Teknik takip sonucu hesaba yatırılan paranın Haydar Battal, Seval A. ve Ferhat İ. arasında paylaşıldığı tespit edildi.



16 KİŞİ GÖZALTINDA

Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilikten 10'u kamu görevlisi 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Haydar Battal, Maltepe Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürü Melih Morsünbül ile Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Ziyaeddin İmamoğlu ve Zeytinburnu Tapu Müdürü Yılmaz Ceyhan'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi yakalandı. Şüphelilerin Emniyetteki sorgusu sürüyor.

38 kişi itirafçı oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz salı aralarında CHP'li Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 198'i yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden itirafçı olmayı kabul eden 38 kişi serbest bırakıldı. 160 şüpheli ise Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık 43'ü memur 124 kişiyi "rüşvet" suçundan tutuklanmaları, 11'i memur 36 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.



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Şahin Şen