Liderlerden seçim provası

Haziran 2023'te yapılacak milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için siyasi partiler yol haritalarını belirlemeye başlarken, bugün üç partinin lideri üç ayrı organizasyonda halkın karşısına çıkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da 81 ilden gelen binlerce gençle buluşacak. Miting havasında geçecek 'Bir Gençlik Şöleni' programında Erdoğan gençlere hitap edecek, hükümetin gençlik politikalarını anlatacak. Aynı gün akşam saatlerinde bu kez CHP'nin büyük İstanbul mitingi gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe sahil miting alanında partililere seslenecek. Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasından sonra, 'Artık mitingin adresi Bursa değil, İstanbul'dur' diyerek; İstanbul'da tarihi bir miting yapılacağını açıklamıştı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Gaziantep'te partisinin ilk büyük mitingini yapacak.

SANATÇILARDAN ÇAĞRI

Bu arada, CHP'nin mitingi için bazı sanatçılar destek çağrısında bulunurken, sosyal medya kullanıcıları "AK Parti mitingine çağrı yapsan yalaka olursun CHP mitingine çağrı yapınca büyük sanatçı" diyerek tepkisini dile getirdi. CHP mitingine katılım için sosyal medyadan çağrı yapan sanatçılar arasında Berna Laçin, Metin Akpınar, Şevket Çoruh, Müjdat Gezen, Levent Üzümcü, Ceylan Ertem, Sunay Akın, Suavi, Cahit Berkay, Onur Akın, Zuhal Olcay, Füsun Demirel, Rutkay Aziz ve Belkıs Akkale gibi isimler bulunuyor. Ramazan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programına katılan sanatçılar linç kampanyalarına konu edilmişti.

ABD'DEN 'ŞİDDET' UYARISI!

Öte yandan, ABD Büyükelçiliği, CHP mitingini hatırlatarak vatandaşlarına ilginç bir uyarıda bulundu. Büyükelçiliğin, vatandaşlarını herhangi bir provokasyon ya da terör saldırısı şüphesine karşı değil, polis müdahalesine karşı uyarması dikkat çekti. Elçiliğin açıklamasında Türkiye'de daha önce yapılan protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldığı hatırlatıldı.