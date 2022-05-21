Monkeypox alarmı! Yeni bir salgın tehdidi mi?

Bu yıl İngiltere'de görülen ilk vakanın Afrika'ya seyahat etmiş bir kişide görüldüğünü belirten Bilim Kurulu üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Genel Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "İngiltere'de 7 Mayıs'tan itibaren seyahatle ilgisi olmayan olgular da görüldü.

Ardından Portekiz ve İspanya'da da görüldü. Bu kez sorun, o bölgeye seyahat etmeyen kişilerde de tanımlanmış olması. Yani normalde Afrika'da ya da Afrika'ya seyahat eden kişilerde tanımlanmışken şu anda seyahat etmeyen kişilerde de tanımlandığı için o bölgelerde de yayıldığı düşünülüyor.

Çiçek aşısı bu virüsten de koruyordu ama artık aşılama yapılmıyor ve çiçeğe karşı aşısız grup sayısı arttığı için yayıldığı tahmin ediliyor" şeklinde konuştu.

DİLAN KAYA