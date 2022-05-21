Monkeypox alarmı! Yeni bir salgın tehdidi mi?
Avrupa ve Amerika'da ilk kez bu yıl görülen maymun çiçeği virüsü, akıllara yeni bir salgın tehdidi olup olmadığı sorusunu getirdi. Çiçek hastalığı olarak bildiğimiz ve aşı ile önüne geçtiğimiz hastalığa benzeyen maymun çiçeği virüsü, Afrika'da 70'li yıllardan itibaren görünen ve o bölgede kemirgenlerden maymunlara ve maymunlarla temas eden insanlara geçti. 80'li yıllarda da özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü ve küçük bir salgına neden oldu. 2003'te ise ilk kez Amerika'da Nijerya'dan gelen kişilerle bağlantılı vakalar görülürken İngiltere'de de yine Nijerya'dan gelen bir vakaya rastlandı
Bu yıl İngiltere'de görülen ilk vakanın Afrika'ya seyahat etmiş bir kişide görüldüğünü belirten Bilim Kurulu üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Genel Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "İngiltere'de 7 Mayıs'tan itibaren seyahatle ilgisi olmayan olgular da görüldü.
Ardından Portekiz ve İspanya'da da görüldü. Bu kez sorun, o bölgeye seyahat etmeyen kişilerde de tanımlanmış olması. Yani normalde Afrika'da ya da Afrika'ya seyahat eden kişilerde tanımlanmışken şu anda seyahat etmeyen kişilerde de tanımlandığı için o bölgelerde de yayıldığı düşünülüyor.
Çiçek aşısı bu virüsten de koruyordu ama artık aşılama yapılmıyor ve çiçeğe karşı aşısız grup sayısı arttığı için yayıldığı tahmin ediliyor" şeklinde konuştu.
DİLAN KAYAMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız