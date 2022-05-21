Müebbet, 'tahrik'le 17 yıla indi

İstanbul'da Tacikistan uyruklu sevgilisini saplantı haline getiren yaşlı adam, genç kadını katletti. Olay 7 Ağustos 2020 günü meydana geldi. 57 yaşındaki Selamettin Ç., yaklaşık 10 yıldır Tacikistan uyruklu Makhfırat Ashurova (41) ile birlikte yaşıyordu. İkili 2015 yılından beri aynı evde yaşıyordu. İddiaya göre Selamettin Ç., genç kadına ve sevgilisinin Tacikistan'daki ailesine maddi yardım yapıyor ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyordu.

EVDE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay günü yeniden maddiyat yüzünden tartışmaya başlayan ikili tartışmayı iki gün boyunca sürdürdü. İkilinin yaşadığı kavgaya arkadaşları Abdullah da şahit oldu. Psikolojik destek için ilaç alan Selamettin Ç., kız arkadaşından duyduğu, 'Sen bana yetmiyorsun, paran yok seni istemiyorum' sözler sonrası öfkelendi. Evde bulunan silahına davranan Selamettin Ç., genç kadının kafasına silahı doğrulttuğunda ise arkadaşının hamlesiyle etrafa ateş açtı.

ENSESİN VURARAK KATLETTİ

Kurşun genç kadının ensesine isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Tacikistanlı Makhfırat Ashurova'nın ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan yaşlı adam ifadesinde, "Benim verdiğim parayla plaja gitti. Gelip benim erkekliğime laf etti. Küfürler savurdu. Beni tehdit etti. Evine çağırdı tartıştık. Olayı gerçekleştirdim" dedi. Kasten öldürme suçundan sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞKA ERKEKLERLE TATİLE GİTTİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan Selamettin Ç., geçtiğimiz günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyen şüpheli, 'Yıllarca beni sömürdü, maddi ve manevi hep yanında oldum. Erkekliğimle oynayıp başka erkeklerle tatile gitti. Ona yetmediğim şekilde sözler sarf ediyordu. Gururuma dokundu. Kullandığım ilacın etkisiyle öfke nöbeti geçirdim. Kan davalım olduğu için evimde silah bulunduruyordum' diye konuştu.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme yapılan yargılama sonrası genç kadını silahla öldüren ve müebbet hapis cezası istenen Selamettin Ç.'yi 'haksız tahrik altında eşini kasten öldürmek' suçundan 16 yıl hapse mahkum etti. Ruhsatsız silah taşımaktan da 1 yıl hapis alan şüpheli toplamda 17 yıl hapse mahküm edildi.

ATAKAN IRMAK