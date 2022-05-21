KKTC'de yeni hükümetin ilk bakanlar kurulu toplantısı yapıldı

Bakanlar Kurulunda alınan kararları, Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz açıkladı.

Toplantıda, petrol ve dövizdeki artışa işaret eden ve akaryakıt fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulunulduğunu söyleyen Oğuz, şunları belirtti:

"Bakanlar Kurulu, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumları alım gücünün korunması yönünde çalışmalar yaparak bir karar üretmiştir. Bu karar çerçevesinde, Ekonomi Bakanı'nın vermiş olduğu fiyatlara göre, 95 oktan benzinde 3,90, 98 oktan benzinde 3,96 ve eurodizelde 0,98 lira artış meydana gelmiştir. Ancak halkımızın alım gücünü koruma adına Bakanlar Kurulumuz bu artışı yapmayarak, bir hafta süre ile bunun Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması yönünde karar üretmiştir."

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki "2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü"nün Meclis'e sevk edildiğini belirten Oğuz, ayrıca bakanlıklara bağlı kurum ile kuruluşların önergelerinin geçirildiğini ve spor federasyonlarının 2022 yılı bütçelerinin onaylandığını belirtti.