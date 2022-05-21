Kültür Bakanlığından belgesel yapımlara 4 milyon lira destek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yılın üçüncü destekleme kurulunda, belgesel film yapım türündeki 218 proje, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik kurul tarafından değerlendirildi.

Bu kapsamda, belgesel yapımların duayen isimleri ve genç belgesel sinemacıların yer aldığı 46 projeye, 3 milyon 957 bin lira destek sağlanması kararlaştırıldı.

Bakanlığın böylece 2022 yılında sinema sektörüne aktardığı destek miktarı, 32 milyon liranın üzerine çıktı.

Yılın ilk destekleme kurulunda, senaryo, kısa film ve animasyon film türlerindeki 65 projeye 1 milyon 814 bin lira, ikinci destekleme kurulunda, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, çekim sonrası ve ortak yapım türlerindeki 23 projeye 26 milyon 450 bin lira destek verilmişti.

- "Uzun Metraj" başvuruları devam ediyor

Öte yandan "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım", "Ortak Yapım", "Çekim Sonrası ve Dağıtım Tanıtım" türündeki başvurular, 27 Haziran'a kadar kabul edilecek.

Başvuruların değerlendirmesi ise eylülde, yılın son Sinema Destekleme Kurulu'nda yapılacak.

Destek alan belgesel film projelerinin listesine, "https://sinema.ktb.gov.tr/tr-321273/2022-3-sayili-sinema-destekleme-kurulu-karari-aciklandi.html" adresinden ulaşılabiliyor.