Obezite Merkezleri ile 'doya doya' zayıfladılar

Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
3600 ek göstergede 3 ara kademe formülü
3600 ek göstergede 3 ara kademe formülü
MEB'den bir ilk: Artık yardımcı kitaplar da sıraların üstünde olacak
MEB'den bir ilk: Artık yardımcı kitaplar da sıraların üstünde olacak
Evlenecek çiftler için 'mobilya ve beyaz eşyada taksit artırılsın' çağrısı
Evlenecek çiftler için 'mobilya ve beyaz eşyada taksit artırılsın' çağrısı
Rüşvet operasyonunda 27'si memur 32 kişi tutuklandı
Rüşvet operasyonunda 27'si memur 32 kişi tutuklandı
KDK karar verdi: Açık ve uzaktan eğitim sınav soruları paylaşılsın!
KDK karar verdi: Açık ve uzaktan eğitim sınav soruları paylaşılsın!
FETÖ'nün ByLock'dan sonra yeni yöntemi TNG ortaya çıktı
FETÖ'nün ByLock'dan sonra yeni yöntemi TNG ortaya çıktı
Benzine beklenen indirim geldi
Benzine beklenen indirim geldi
Stoklara takviye yapıldı, buğday ambarları doldu
Stoklara takviye yapıldı, buğday ambarları doldu
Diş hekimi muayenehanesinde öldürülmüş halde bulundu
Diş hekimi muayenehanesinde öldürülmüş halde bulundu
Liderlerden seçim provası
Liderlerden seçim provası
36 yaşındaki Güller öğretmen kansere yenik düştü
36 yaşındaki Güller öğretmen kansere yenik düştü
Son seçimi en doğru tahmin eden ORC'den il il anket
Son seçimi en doğru tahmin eden ORC'den il il anket
'SGK açık veriyor' eleştirilerine Bakan Bilgin'den yanıt
'SGK açık veriyor' eleştirilerine Bakan Bilgin'den yanıt
Bu ilimizde sigarayı bırakan 4 kişi çeyrek altınla ödüllendirilecek
Bu ilimizde sigarayı bırakan 4 kişi çeyrek altınla ödüllendirilecek
Konut finansman paketlerine ilişkin detaylar belli oldu
Konut finansman paketlerine ilişkin detaylar belli oldu
Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye, dünya şampiyonu
Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye, dünya şampiyonu
İsmail Demir açıkladı: İngiltere savunma sanayindeki kısıtlamaları kaldırdı
İsmail Demir açıkladı: İngiltere savunma sanayindeki kısıtlamaları kaldırdı
Dünyanın yeni korkusu: Maymun çiçeği virüsü
Dünyanın yeni korkusu: Maymun çiçeği virüsü
İstanbul'daki tüm metro hatlarında ücretsiz internet dönemi
İstanbul'daki tüm metro hatlarında ücretsiz internet dönemi
Aile hekimi, ASM'nin çatısına ilaçlar bozulmasın diye güneş paneli yerleştirdi
Aile hekimi, ASM'nin çatısına ilaçlar bozulmasın diye güneş paneli yerleştirdi
TÜİK'te görev değişikliği
TÜİK'te görev değişikliği
Temel atma töreninde Erdoğan müteahhite kızdı: Değiştirelim bunu
Temel atma töreninde Erdoğan müteahhite kızdı: Değiştirelim bunu
Bakan Özer: Bu sene ilk kez yaz okul açma kararı verdik
Bakan Özer: Bu sene ilk kez yaz okul açma kararı verdik
Erdoğan: Diplomasi yürütüyoruz ama tavrımız nettir
Erdoğan: Diplomasi yürütüyoruz ama tavrımız nettir
Sabah yazarı: Terör ve yüz kızartıcı hariç 'şartlı salıverilme' genişletilsin
Sabah yazarı: Terör ve yüz kızartıcı hariç 'şartlı salıverilme' genişletilsin
Bakan Soylu açıkladı! İşte Suriye'ye gönüllü dönen sığınmacı sayısı
Bakan Soylu açıkladı! İşte Suriye'ye gönüllü dönen sığınmacı sayısı
CTE'de 'ödenek yetersizliği' nedeniyle atamalar durdu mu? Açıklama geldi
CTE'de 'ödenek yetersizliği' nedeniyle atamalar durdu mu? Açıklama geldi
Geçen ay 25 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu
Geçen ay 25 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu
Altının gram fiyatı 948 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 948 lira seviyesinden işlem görüyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Obezite Merkezleri ile 'doya doya' zayıfladılar

- Türkiye genelinde sayıları 120'ye ulaşan Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Obezite Merkezleri, ciddi kilo problemi yaşayan kişilerin yaşamlarını tehdit eden ağırlıklarından sağlıklı bir şekilde kurtulmasını sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Mayıs 2022 11:25
Yazdır
Obezite Merkezleri ile 'doya doya' zayıfladılar

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelen obeziteye karşı mücadele çalışmalarını eğitimden tedaviye uzanan geniş bir alanda sürdürüyor.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastaneler bünyesinde açılan Obezite Merkezlerinin sayısı 120'ye ulaştı. Bakanlık, ilerleyen süreçte bu sayıyı 140'a çıkarmayı planlıyor.

Merkezlerde, obezite problemi olan vatandaşlara diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist desteği bir arada sunuluyor.

Kendilerine özel tedavi yöntemleri, beslenme programı ve fizyoterapist eşliğindeki egzersizlerle, aç kalmadan sağlıklı bir şekilde zayıflayanlar, aynı zamanda ömür boyu kilo kontrolünü sağlayacak doğru beslenmenin inceliklerini de öğreniyor.

- Obezite Merkezi sayesinde 41 kilo verdi

Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Obezite Merkezi de "Hayatı ağırdan almıyoruz, birlikte hafifliyoruz" sloganıyla hastalara hizmet veriyor. Merkeze başvuranlar, psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen görüşmelerinin ardından uygun tedavi programına alınıyor.

Bu merkez sayesinde 98 kilodan 57 kiloya inerek tam 41 kilo veren 29 yaşındaki Ayşe Öçal, çocukluğundan itibaren kilo problemleriyle mücadele ettiğini ve aynı zamanda Tip-2 Diyabet hastası olduğunu anlattı.

Obezitenin nefes darlığı, hareket zorluğu gibi birçok sağlık problemine de yol açtığına dikkati çeken Öçal, "Çevremde hep 'yüzün güzel ama biraz da zayıflasan' gibi sözler duyuyordum. Kilo benim için bir takıntıydı ve buna takıldıkça daha da çok aldım. Obezite beni bitiriyordu." diye konuştu.

- "Sağlıklı beslenmeye dair hiçbir bilgim yoktu"

Öçal, Obezite Merkezi'ne yaklaşık 3 yıl önce başvurduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Aslında başvururken amacım ameliyat olmaktı fakat merkezdeki uzmanlar kilo verebildiğim için bunu önermedi. Bana o zamanlar ameliyat biraz kolay yol gibi gelmişti çünkü daha önce birçok başarısız diyet denemiştim. Sağlıklı beslenmeye dair hiçbir bilgim yoktu.

Merkezde diyetisyen, psikolog, fizyoterapistler sayesinde sağlıklı beslenmenin, hareketin ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Psikolojik sebeplerle de kilo verilemeyebileceğini gördüm. Bu desteklerle birlikte sağlıklı bir şekilde zayıfladım."

Şu an kendini çok iyi hissettiğini ve sağlığı için ömür boyu kilosuna dikkat etmeye kararlı olduğunu vurgulayan Öçal, kilo vermek isteyenlere toplumsal baskıyı dikkate almadan önce kendilerini sevmeleri ve sonra da pes etmeden hedeflerine ilerlemeleri tavsiyesinde bulundu.

- "100 kiloydum, 32'sini verdim"

KAPAT [X]

İki çocuk annesi 43 yaşındaki Hilal Özgen de nefes darlığı, hareket zorluğu ve sağlık sorunlarının artması nedeniyle Obezite Merkezi'ne Haziran 2020'de başvurduğunu söyledi.

Hem merkezde hem de hastanede yapılan birçok tetkik sonucu heyet kararıyla ameliyat olduğunu belirten Özgen, "Obezite Merkezi'ne başvurduğumda 100 kiloydum. Ameliyat ve sonrasında düzenli bir diyet programıyla 32 kilo verdim. Şu an 68 kiloyum ama 7-8 kilo daha fazlalığım var. Onları da verirsem gayet iyi olacak. Şu anda da çok rahatım, nefes alabiliyorum, merdiven inip çıkabiliyorum, hafiflemiş hissediyorum." dedi.

Zaman zaman umutsuzluğa kapıldığını ama pes etmediğini aktaran Özgen, "Asla kilo veremeyeceğim diye bir şey yokmuş, insan istediği zaman her şeyi yapabiliyor." diye konuştu.

- "Hareketsizlik ve beslenme bozukluğu obeziteye zemin hazırlıyor"

Ankara Şehir Hastanesi Obezite Merkezi sorumlu hekimlerinden, Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kadri Çolakoğlu ise dünya genelinde çok yaygın olan obezitenin "salgın hastalık" olarak nitelendirildiğine dikkati çekti.

Obezitenin kalp-damar, göğüs, diyabet gibi hastalıklara yol açtığını aktaran Çolakoğlu, başlıca nedenleri arasında hareketsizlik, beslenme ve duygu durum bozukluğunun yer aldığını, genetik faktörlerin de obezitede etkili olabildiğini anlattı.

Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"Merkezimizde öncelikle hastalarımızı, çok yönlü metabolik değerlendirmeye alıyoruz. Çünkü altta yatan hormonal hastalıklar da obeziteye sebep olabiliyor. Bu sonuçlara göre hastaya diyet ve egzersiz programı uyguluyoruz. Belli bir süre hastanın kilo verme takibini ve bütüncül değerlendirmesini yaparak sonraki tedavi sürecine karar veriyoruz.

Hastalarımızın belli bir oranı diyet ve egzersizle kilo vermeyi başarabiliyor. Bir kısım hastaya ise medikal tedavi uygulamamız gerekiyor. Ona da endokrin hocalarımız karar veriyor. Medikal tedavi, diyet ve egzersiz programından sonuç alamadığımız, ek hastalıkları fazla olan hastalara ise cerrahi tedavi öneriyoruz."

Kilo vermekte zorlanan kişilere mutlaka profesyonel yardım alma tavsiyesinde bulunan Çolakoğlu, kilo veren hastaların da sağlıklı beslenme ve egzersizi yaşam biçimi haline getirmesi gerektiğini vurguladı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Yanık, Adana'da mezun olduğu lisedeki 'Kebap Günü' etkinliğine katıldı
Bakan Yanık, Adana'da mezun olduğu lisedeki 'Kebap Günü' etkinliğine katıldı
Kadın öğretmenin telefonu patlayarak alev topuna döndü
Kadın öğretmenin telefonu patlayarak alev topuna döndü
İç ve doğu kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı
İç ve doğu kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı
İdlib'de kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti
İdlib'de kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti
'132 bin ağaç dikilmesine karşı çıkanlar kendine çevreci diyor'
'132 bin ağaç dikilmesine karşı çıkanlar kendine çevreci diyor'
Bilim Kurulu üyesinden azalan vaka sayılarına ilişkin dikkat çeken sözler
Bilim Kurulu üyesinden azalan vaka sayılarına ilişkin dikkat çeken sözler

Bu Habere Tepkiniz

Engelli öğretmene, zorunlu hizmet bölgesinden dolayı iki yıla bir kademe verilebilir mi?

Engelli öğretmene, zorunlu hizmet bölgesinden dolayı iki yıla bir kademe verilebilir mi?

En az % 40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmaktadırlar. Peki bu öğretmenler iki yıla bir kademe hakkında faydalanabilirler mi?
21 Mayıs 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

21 Mayıs 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
123 hastaya yanlış tedavi uygulayan doktordan tahsilata 'yetkili mahkeme' engeli

123 hastaya yanlış tedavi uygulayan doktordan tahsilata 'yetkili mahkeme' engeli

Sağlık Bakanlığı doktor olarak görev yapan X'in 123 hastaya uygulamış olduğu tedavinin tıbben yanlış olduğu, düzenlenen raporların usul ve yasaya aykırı olduğu, tıbben gerekli olmayan tedavinin yapılması suretiyle Kurumun zarara uğratıldığı, yersiz ödemeye sebebiyet verildiği, faturalarda usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı gerekçesi ile açılan davada Danıştay 10. Dairesi "yetkili mahkemeyi" belirleyin dedi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlerin zorunlu çalışmaya ek puan davası sonuçlandı

Öğretmenlerin zorunlu çalışmaya ek puan davası sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sınıf öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, zorunlu hizmet bölgesinde fazladan çalıştığı sürelere ek puan verilmesi ve MEBBİS sistemine işlenmesi talebiyle yaptığı başvuruya ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Askerlik borçlanması yapmak, memuru 5434 kapsamına dahil eder mi?

Askerlik borçlanması yapmak, memuru 5434 kapsamına dahil eder mi?

Memurların 5434 kapsamına girmesi için mutlaka 1 Ekim 2008 öncesi memurluğa başlamaları gerekmektedir.
Sayıştay'dan sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı kararı!

Sayıştay'dan sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı kararı!

Sayıştay Temyiz Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4-b sözleşmeli personele yemek yardımının nakdi olarak ödenmesinin kamu zararı olduğuna hükmetti!
Özel Öğretim Kurumları kapsamında çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Özel Öğretim Kurumları kapsamında çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi güncel kararında, özel öğretim kurumları kapsamında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler iş sözleşmelerinin ''belirli süreli'' olması yasadan doğan zorunluluk olduğu, bu tür sözleşmeyle çalışanlar açısından ihbar tazminatından da söz edilemeyeceğine karar verdi.
Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı

Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlandı.
Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli memur statüsündeki ve sözleşmeli statüdeki personele şahıs şirketi ortağı olan eşleri için aile yardımı ödeneği verilemez.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Togg'da mühendis olma hayali, şehir değiştirtti

Togg'da mühendis olma hayali, şehir değiştirtti

Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (OİBMTAL) eğitim hayatını sürdüren Güldeniz Akan’ın (15), Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) mühendis olarak çalışma hayalinin, ailesine şehir değiştirttiği ortaya çıktı. Kırklareli’de yaşayan Şükriye-Ahmet Tufan Akan çifti, kızlarının OİBMTAL’yi tek tercih olarak yazıp, kazanmasıyla Bursa’ya taşındı. Eğitimci anne ve baba, öğretmenlik hayatlarına Bursa’da devam ederken, kızları Güldeniz Akan da Elektrikli Araçlar Dalı’nda eğitimini sürdürüyor. Güldeniz Akan, “Bundan sonraki kariyer hedefim mühendis olarak TOGG’da çalışmak” dedi.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Abisiyle yan yana görenler ayırt edemedi!

Abisiyle yan yana görenler ayırt edemedi!

Türkiye'nin en beğenilen oyuncularından biri olan Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu ile benzerliğini görenler inanamadı. İşte yan yana görenlerin ayırt edemediği Kenan İmirzalıoğlu ve abisi...