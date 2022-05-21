Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgasında baba ile oğlu öldürüldü

123 hastaya yanlış tedavi uygulayan doktordan tahsilata 'yetkili mahkeme' engeli

Sağlık Bakanlığı doktor olarak görev yapan X'in 123 hastaya uygulamış olduğu tedavinin tıbben yanlış olduğu, düzenlenen raporların usul ve yasaya aykırı olduğu, tıbben gerekli olmayan tedavinin yapılması suretiyle Kurumun zarara uğratıldığı, yersiz ödemeye sebebiyet verildiği, faturalarda usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı gerekçesi ile açılan davada Danıştay 10. Dairesi "yetkili mahkemeyi" belirleyin dedi.