Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan görevine başladı

'İstişare mekanizmalarını çalıştıracağız ve hem kurum kuruluşlarımızın hem de gönlümüzün kapısını vatandaşlarımıza açık tutacağız'

Kente gelen Pehlivan, Valilik girişinde vali yardımcıları, askeri erkan, kaymakamlar ve diğer ilgiler tarafından karşılandı.

Tören mangasını selamlayan Pehlivan, katılımcıların tebriklerini kabul etti.

Pehlivan, törendeki konuşmasında Şırnak'tan kente selamlar getirdiğini belirterek, Mersin'in ekonomi, ticaret, sanayi, tarım ve turizm potansiyeliyle sadece Akdeniz'in değil Türkiye'nin de öncü kentlerinden olduğunu kaydetti.

Kentin her kesimiyle iş birliği içinde çalışacaklarını vurgulayan Pehlivan, "Şehrimizde sadece kamu kurum ve kuruluşları değil, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve toplumumuzun her kesimi ile istişare zeminleri oluşturarak mevcut potansiyellerin değerlendirilmesi hususunda iş birliği içerisinde olacağız inşallah." dedi.

- "Vatandaşlarımızın derdi bizim derdimiz, sevinci de bizim sevincimizdir"

Mersin'de, geçmişte çok sayıda alanda yatırımların hayata geçirilerek gelişmişlik yolunda önemli mesafeler alındığını ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bizim öncelikli görevimiz, devam eden devlet yatırımlarını kaldığı noktadan itibaren alıp hayata geçmesini sağlamak. Bütün mesai arkadaşlarımızla üstün bir gayret ortaya koymaya çalışacağız. Biz, kamu görevlileri olarak vatandaşımız için bu görevleri, sorumlulukları üstleniyoruz. Vatandaşlarımızın derdi bizim derdimiz, sevinci de bizim sevincimizdir. Hep birlikte onların yanında, yakınında olacağız."

Pehlivan, sosyal devlet anlayışı gereği toplumun bütün kesimleriyle bir arada olacaklarını dile getirerek, "İstişare mekanizmalarını çalıştıracağız ve hem kurum kuruluşlarımızın hem de gönlümüzün kapısını vatandaşlarımıza açık tutacağız. Hem özveri hem samimiyetle çalışacağız. Disiplin ve özveriyle konulara eğilip, bütün işlerin sürecini başından sonuna kadar yakın takip içerisinde değerlendireceğiz." dedi.

Vatandaş nerdeyse kamu görevlilerinin de orada olacağını belirten Pehlivan, kenti daha ileriye taşımak için gayret edeceklerini sözlerine ekledi.

Pehlivan, konuşmasının ardından makamında il protokolüyle toplantı yaptı.