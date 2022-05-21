Türk savunma sanayii genç mühendislerin elinde yükseliyor

Operasyonlarda kullanılan detektörlerden üretilen çiplere kadar yerli ve milli teknolojilerde genç mühendislerin imzası var.

O mühendislerden biri olan 25 yaşındaki Mehmet Dinçtürk, TÜBİTAK BİLGEM'in genç üyelerinden.

Lisedeyken hedefinin elektronik haberleşme mühendisliği olduğunu ifade eden Dinçtürk, "Bu konuda o zaman çok bilinçli değildim ama uğraşmak istediğimi biliyordum. Şu an burada elektronik donanım tasarım mühendisiyim. Patlayıcı tespitinde ürettiğimiz dedektörlerin, radar cihazlarının, kartlarının tasarımında görev alıyorum." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adeta gözbebeği olan OZAN dedektörü, Dinçtürk'ün de aralarında bulunduğu ekip tarafından tasarlandı.

Genç mühendisler tarafından geliştirilen OZAN dedektörünün ismi, aslında başka bir gencin hikayesinden geliyor. 2017 yılında mayına basarak şehit düşen 27 yaşındaki genç Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin adı detektöre verildi.

Bursiyer olarak başladı, TÜBİTAK personeli oldu

26 yaşındaki Merve Başaran da genç mühendislerden. Yarı zamanlı çalışan bursiyer olarak TÜBİTAK BİLGEM'e giren Başaran, şimdilerde kurumun çalışanı ve çok sayıda başarılı projenin altında imzası olan mühendislerden.

Üniversite sınavında aldığı derece ile beraber Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümüne girmeye hak kazandığını aktaran Başaran, şunları söyledi:

"TÜBİTAK BİLGEM 2205 numaralı burs kapsamında temel bilimlere burs sağlıyor. Bu burs sayesinde 4 yıl boyunca okulumda eğitim faaliyetlerine devam ettim. 2019 yılında burada bursiyer olarak yani yarı zamanlı olarak çalışmaya başladım. 2020 yılındaki mezuniyetimin ardından da TÜBİTAK'ta artık araştırmacı olarak bir personel olarak görev alıyorum."

"Hiçbir zaman başka bir seçenek düşünmedim"

Mehmet Sait Eroğlu da mühendis olma hayaliyle büyüdü. Kurumda tasarım mühendisi olan 25 yaşındaki Eroğlu, yerli ve milli projelerde görev alıyor.

İlkokuldan beri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne silah tasarlayacak mühendis olmak istediğini ifade eden Eroğlu, "Savunma sanayii her zaman aklımdaydı. Hiçbir zaman başka bir seçenek düşünmedim. TÜBİTAK'ta bir üniversitede çalışmalarına şahit oldum. Yoluma devam edeceğim yerin burası olduğuna karar verdikten sonra buraya geldik, başladık." dedi.

Genç mühendisler bazen geri bildirimlerle, bazen de yaptıkları işten aldıkları tatminle motive oluyorlar.

Zaman zaman zorlansalar da vazgeçmeye niyetleri yok.