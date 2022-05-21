Kılıçdaroğlu: Sığınmacıları davulla, zurnayla, kardeşçe göndereceğiz

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:

İktidar değişti, hak hukuk geldi diye yetinmeyeceksiniz. Bir hata gördüğünüz zaman eleştirmekten çekinmeyeceksiniz.

Biz kazanacağız, söz veriyoruz, biz kazanacağız. Ülkemiz ağır bir buhranın içindedir. Bu ekonomi adaletsiz yönetimin sonucudur.

Enflasyon yükseldi, onlar emeklilere tek bir zammı dahi çok görüyor.

En değerlilerimizi kaybediyoruz, gençlerimiz yurt dışına gitmek istiyor. 550 bini gitti bile.

Onların hamasi söylemlerinden de, yalanlarından da bıktık.

Ağızlarını açtıklarında 2053, 2071, Almanya bizi kıskanıyor, maddelerde gizli anlaşmalar var. Bunlar yalan.

Uzun süredir söyleyecekleri elle tutulur hiçbir şey kalmadı artık.

Uzun zamandır değişim rüzgarları esiyor. Türkiye değişime hazır.

Kollarımızı sıvayıp hemen çalışmaya, ekonomiyi yeniden inşa etmek zorundayız. Kul hakkı yiyenlerin kim olduğuna bakmadan kafalarına inmek zorundayız.

Biz 5'li çetelerin kurduğu düzeni bozacağız. Bunlara, mafyalara, baronlara ses çıkarmayanlar, iyilikte yarışan belediyelerimize baskı kuruyorlar. Ama belediye başkanlarımız, bütün kumpasları aşarak halka hizmetlerini sürdürüyor.

İki kadın gazeteci, sadece işlerini yaptıkları için tehdit ediliyor.

Kendini derin devlet olarak ilan edenlere olur da bu onurlu gazetecilerin tırnağına zarar gelirse siz kendinizi unutun.

Ben suçla mücadeleye inanıyorum. Bunların hepsini toplumdan söküp atmaya inanıyorum.

Ülkeye gelen sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmeleri gerektiğine inanıyorum.

Bu sınırları koruyamayanlar devleti yönetemezler.

Devletimiz artık bu yükü taşıyamıyor. Bu nedenle gitmek zorundalar.

Davulla, zurnayla, kardeşçe göndereceğiz.

Biz ırkçılığa karşıyız. Asla bu temiz milletin alnına bir kara leke sürülmesine asla izin vermeyeceğiz.

OBİT teşkilatını kuracağız. Suriye'ye Orta Doğu'ya barış getireceğiz.

İlkemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Barış Dünyada Barış' ilkesidir.

Herkese, 84 milyona 'Ülke elden gidiyor, birlikte mücadele etmek zorundayız' diyorum.

Tıpkı Atatürk'ün önderliğinde kazandığımız gibi, eski tartışmaları bir tarafa bırakıp mücadele etmek zorundayız.