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İnternette dolandırılmanızın 10 sebebi

Telefonda ya da sahte bir web sitesine paranızı mı kaptırdınız? Eğer "bunlar neden hep benim başıma geliyor" diyorsanız psikolojik bir harptesiniz...

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 22 Mayıs 2022 07:05
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İnternette dolandırılmanızın 10 sebebi

Siber saldırganlar yeni yöntemlerde sınır tanımıyor. Sanal alemde dolandırıcılık yöntemleri sürekli gelişiyor. Miras dolandırıcılığı, alışveriş sahtekarlıkları, sahte iş teklifleri, sahte çekilişler ve piyangolar, hatta flört sahtekarlığı... Peki bütün bunları bilmemize rağmen neden hala bu oyunlara kanmaya devam ediyoruz? Çünkü insan psikolojisini çok iyi biliyorlar. Siber güvenlik firması Eset, bu konuda kullanıcıların zaaflarına dikkat çekiyor:

DİJİTAL AYAK İZLERİ

Bazı dolandırıcılar, dijital ayak izinizden yararlanmak üzere sosyal medya başta olmak üzere çevrim içi hareketlerinizi izleyerek, sizinle ilgili mevcut ve görünüşte zararsız tüm verileri kendi avantajlarına kullanırlar. Dikkatli olmadığınız sürece, çevrim içi ortamda ne kadar çok etkileşim kurarsanız, sizin hakkınızda bilgi edinme ihtimalleri de o kadar yüksek olur. Sizi aldatmaları daha kolay olabilir.

Yİ HİKAYE ANLATIRLAR

Birçok dolandırıcı, istenmeyen e-Posta filtrelerinizi tetiklemeyebilecek makul hikayeler ve kişiler oluşturabilir. Acil durumlarla ilgili korkulardan yararlanmak da dahil olmak üzere, güncel olayları kendi çıkarları için kullanmakta hızlıdırlar.

DENENMEMİŞ YÖNTEMLER

Denenmiş ve test edilmiş teknikler ve taklit kişilikler, genellikle titizlikle oluşturulur ve birçok kimlik avı e-Postası incelikle hazırlanır, dolayısıyla ilk bakışta bir şeylerin yanlış olduğunu fark etmezsiniz.

ACELEMİZ VAR

Dolandırıcılar hemen harekete geçmeniz için size baskı yapar, olayları iyice düşünmenizi istemez. Sınırlı bir süre geçerli olacak bir teklif ve aceleyle harekete geçmenizi gerektiren, aynı gün ödenmesi gereken bir fatura bu gibi durumlara örnek olabilir. Resmin bütününü düşünmeden ve mesajın yasal olup olmadığını doğrulamadan harekete geçebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce duraklayıp düşünmeyi unutmayın.

BEDAVA PEYNİR...

Mali sorunlarınızı veya sadece kolay para kazanma arzusunu istismar eden birçok görsel, sahte bedava ürünler veya çok yüksek yatırım getirisi vaadi sunar. Malum bedava peynir fare kapanında olur.

OTORİTEYE İTAAT

İnsanlar, otorite konumundaki kişilere güvenme eğilimindedir. Dolandırıcılar genellikle bir devlet çalışanı, bir avukat, bir şirket yöneticisi veya belirli bir alanda uzmanlık sahibi kişileri taklit eder. Bunların hepsi bize güvenebileceğimizin öğretildiği insanlardır. Dolandırıcılar resmi görünmeye çalışır ve tanıyabileceğiniz şirket veya kuruluşların adlarını kullanır.

DİKKATİMİZ DAĞILABİLİR

KAPAT [X]

Kendinizi hasta, yorgun ve savunmasız hissettiğiniz bir günde biri sizi dolandırmaya çalışabilir. Daha önemli şeylerle ilgilenirken ayrıntılara daha az dikkat ederek muhtemel risklere açık hale gelebilirsiniz. Dolandırıcılar, güvenlik açığınızı dahi algılayabilir ve bundan yararlanabilir.

KARARLI VE ISRARCI

Dolandırıcılar bir adım önde olabilirler. Siz bir telefon aramasının yasal olup olmadığını anlamaya çalışırken, aklınızı karıştırabilirler.

YARDIM EDİN

Yardım taleplerini içeren hileler, bir dolandırıcıyla veya olduğunu iddia ettiği kişiyle empati kurmamızı sağlayabilir. Örneğin, kişisel trajedi veya genel acil durum hikayeleri etkili olmaya devam ediyor. Aklınızın bir köşesinde bunun doğru olmayabileceğini bilseniz bile, yine de "her ihtimale karşı" yardım etme eğilimindesiniz. Dolandırıcılar, insanların kendilerini faydalı hissetmek istediğinin farkındadır.

ACINIZI HİSSEDİYORUZ

Örneğin, bir aşk dolandırıcısıyla tipik olarak mesajlar yoluyla etkileşime girersiniz, bu dolandırıcılar güveninizi kazanmak, anlaşıldığınızı hissettirmek ve hatta sizinle ne kadar ileri gidebileceklerini test etmek amacıyla sizinle biraz vakit geçirebilir.

NE YAPMALISINIZ?

Sosyal medyada dolandırıcılık söz konusuysa destek merkezlerine başvurun, alışveriş dolandırıcılığı söz konusuysa hizmet sağlayıcıyla iletişime geçerek olayı ihbar edin ve yardım isteyin. Parayla ilgili bir durum varsa, bankanızı arayın ve onları bilgilendirin.
Ödül kazanmak için herhangi bir ödeme yapmayın.
Dolandırıcının kişisel bilgilerinizi ele geçirmesi durumunda tüm parolalarınızı değiştirin.
Sosyal medyadaki gizlilik ayarlarınızı kontrol edin. Fotoğraflarda ve yorumlarda sizi kimlerin etiketleyebileceğini sınırlayın.
Asla bir dolandırıcılık kurbanı olmayacağınızı varsaymayın. Dolandırıcılık, ne kadar teknoloji meraklısı ve akıllı olunursa olunsun herkesin başına gelebilir.

ÖMER TEMÜR

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