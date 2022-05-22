Kazada hayatını kaybeden 3 öğrencinin isimleri belli oldu

Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüsün Niğde'de devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Feci kazada Selçuk Üniversitesi öğrencileri Sude Akkuş, Ömer Faruk Küçük ve İlayda Karakoca hayata gözlerini yumdu.

Sude Akkuş'un sosyoloji, Ömer Faruk Küçük'ün mekatronik, İlayda Karakoca'nın ise sanat tarihi bölümünde öğrenim gördüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'dan Konya'ya giden otobüsün Niğde'de kaza yapması sonucu yaşamını yitiren 3 gencin ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları

AK Parti'li siyasiler, Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 41 kişinin yaralandığı kazayla ilgili mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kazanın, Adana'da düzenlenen gençlik programından Konya'ya dönerken yaşandığını belirterek, "Çok üzgünüz, hayatını kaybeden 3 genç kardeşimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında, "Başımız sağ olsun. Konya'dan Adana programımıza gelen 3 kardeşimizi dönüş yolunda otobüs kazasında yitirdik. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da paylaşımlarında, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yararlılara acil şifa diledi.