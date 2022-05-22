Kavgayı ayıran taksicinin aracı çalındı

Adana'nın Çukurova ilçesinde Erhan Z. ile Necmican K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Necmican K.'nin darbettiği Erhan Z., kavgayı ayırmak isteyen taksicinin üzerinde anahtarı bulunan aracına binerek kaçtı.

Polisin peşine düştüğü Erhan Z., Seyhan ilçesi Necip Fazıl Bulvarı'na çıktığı sırada direksiyon kontrolünü kaybetti.

Taksi, bir binanın duvarına çarptı. Yaralanan Erhan Z., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından da gözaltına alınan Erhan Z., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kavga kadına laf atmadan dolayı çıktı

Bu arada, olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erhan Z.'nin motosikletiyle yolda yürüyen Buket K.'yi takip edip laf attığı, genç kadının mesajla yardım isteyince yakındaki evden eşi Necmican K.'nin gelip müdahale ettiği belirtildi.

Bu sırada durakta bekleyen taksici Ahmet Demir'in, bir taraftan cep telefonuyla görüntü çekip diğer taraftan da kavga edenleri sakinleştirmeye çalıştığı belirtildi.

Öfkeli kocanın elinden kurtulan Erhan Z.'nin Ahmet Demir'in taksisine binerek kaçtığı ortaya çıktı.

Bu arada, taksici Ahmet Demir, otomobilinde 40 bin liralık zarar oluştuğunu belirterek Erhan Z.'den şikayetçi oldu.