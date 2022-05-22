30 milyona mal olan 2 yıllık hastanenin gider boruları tıkandı

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Samsun'daki 19 Mayıs Devlet Hastanesi'nin temeli 2019 yılı Ekim ayında atılırken, hastanenin 2020 yılı içerinde tamamlanarak hizmete gireceği açıklandı.

Ancak, ödenek yetersizliğinden yavaşlayan hastane, zemin katının su çektiği ve duvarlarının nemli olduğu tespit edilmesine rağmen 2021 yılı Haziran ayında açıldı.

"BORULAR TIKANDI"

Yaklaşık 6 bin metre kare alan üzerine inşa edilen 30 milyon liraya mal olan 40 yatak kapasiteli devlet hastanesinin zemin katından su aldığı ileri süren vatandaşlar tepki gösterdi.

Hastanenin 2 yıllık olduğunu belirten vatandaşlar, eksiklikler giderilmeden hastanenin teslim alındığını iddia etti.

Öte yandan hastanesi çevresinde kapsamlı kazı çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında daha önce dökülen kaldırım ve beton zemin iş makineleri tarafından yıkıldı.

Sağlık İl Müdürlüğü ise, hastanenin alt katındaki gider borularının tıkandığını, boruların şirket tarafından değiştirildiğini ve devletin bir zararının olmadığı belirtti.