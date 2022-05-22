6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne, çocuğunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mayıs 2022 18:25
Bağlık Mahallesi Otoban Sokak'taki bir apartmanda yaşayan 25 yaşındaki S.K, komşusuna giderek cinnet getirip engelli kızını bıçakladığını söyledi.
Komşularının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri 6 yaşındaki E.K'nin öldüğünü belirledi. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlı S.K'nin ilk ifadesinde cinnet getirip çocuğunu bıçakla öldürdüğünü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K, Çerkezköy Adliyesine getirildi. Şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız