Edirne'deki Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde 300 kilogram tava ciğeri yapıldı

Turizm Danışma Ofisi önünde kurulan stantta, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ciğerci önlüğü giyerek ustalarla birlikte ocağın başına geçti.

Ciğerlerin pişmesinin ardından Aksal ve Soytürk, sırada bekleyen vatandaşlara ciğer ikram etti.

Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde gerçekleşen Türk Mutfağı Haftası'nda Edirne'ye özgü lezzetleri tanıtmaya devam ettiklerini belirtti.

Bugün burada Edirne'nin marka lezzeti olan tava ciğeri tanıttıklarını ifade eden Aksal, "Edirne deyince ilk akla gelenlerden bir tanesi tava ciğeri. Bugün vatandaşlarımıza tava ciğeri ikramında bulunduk. Tüm hafta boyunca Edirne'mizin farklı lezzetlerini tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de dün açılışını yaptıkları Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine devam ettiklerini söyledi.

Bugün coğrafi işaretli Edirne tava ciğeri ve yanında olmazsa olmazı karaağaç biberini tanıttıklarını anlatan Soytürk, "Bugün gerçekten çok yoğun bir ilgi oldu tava ciğerine. Edirne genel olarak da yoğun günler geçiriyor. Hıdrellez, Kakava, Bando ve Ciğer Festivali'ni geride bıraktık. Şimdi Türk Mutfağı Haftası'nda Edirne'mizin lezzetlerini hem tanıtıyoruz hem de ikram ediyoruz. Yemeklerimiz sofralarımız şifa olsun, paylaşalım, paylaştıkça çoğaltalım." dedi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ise pişirdikleri 300 kilogram ciğerin 3 dakikada tükendiğini belirtti.