İstanbul'da binlerce bisikletli Yeşilay'ın turunda buluştu

Yeşilay'ın ev sahipliğinde 70 ilde düzenlenen 10. Yeşilay Bisiklet Turu'nun İstanbul ayağına yaklaşık 3 bin amatör ve profesyonel sporcu katıldı.

Tarihi yarımadada gerçekleştirilen tur, Sepetçiler Kasrı'ndan başladı. Turda katılımcılar, Çatladıkapı, Yenikapı, Aksaray, Vatan Caddesi, Edirnekapı, Balat, Unkapanı Köprüsü ve Eminönü'nden geçerek yeniden Sepetçiler Kasrı'na geldi.

Turunun tamamlanmasının ardından düzenlenen törende, çekilişle bisiklet almaya hak kazanan 10 kişiye bisikletleri hediye edildi.

- "Sporun gücüne inanıyoruz"

Yeşilay Genel Müdürü Nurullah Atalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirilen turun salgın nedeniyle iki yıldır yapılamadığını söyledi.

Turun yeniden düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Atalan, "İnanılmaz bir atmosfer var. Herkes çok özlemiş, biz çok özlemişiz. Biliyorsunuz, Yeşilay, beş bağımlılık alanında uzun yıllardır mücadele veriyor. Tek amacımız var; bağımlılıktan uzak genç nesillerin yetişmesine katkı sağlamak, farkındalık oluşturmak. Bunu da sporla yapıyoruz. Sporun gücüne çok inanıyoruz." dedi.

Tura katılanlardan Jale Ak, organizasyona katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "İstanbul'un bütün pedalları burada şu an. Çok kalabalık, her yıl olduğu gibi. Katlanarak büyümesini istiyoruz" diye konuştu.

Nuh Fırat da tura eşi ve çocuklarıyla katıldı. Bisikleti sürerken bebeklerini sırtında taşıyan Fırat, "Uyutmak konusunda da çok güzel oluyor. Ufaklık uyuyor arkada." ifadelerini kullandı.

Bisiklet turuna, bambudan yaptığı bisikletiyle katılan Kubilay Yavuz, bisikletinin keyifli bir sürüşü olduğundan bahsetti. Yavuz, "Sporu mutlu yaparsak, daha faydalı olduğuna inanıyorum. Bende alüminyum bisiklet vardı. Video izlerken bambu bisiklet yapıldığını gördüm. Farklı bir ürün olsun diye yaptım evde. Değişik olduğuna inanıyorum. Dikkati çekiyor. Sürmesi keyifli bir ürün." diye konuştu.

Salgın nedeniyle tura hasret kaldıklarını söyleyen Esra Yavuz da artık bütün etkinliklere katıldıklarını ifade etti.