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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac Kafile Başkanları Toplantısı'nda konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın hac hizmetleri konusunda dünya çapında örnek bir teşkilat olduğunu belirterek, "Dünyanın en büyük İslam ülkelerinin, Suudi Arabistan yetkililerinin ağzından da bunu duymak bizim için bir iftihar vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mayıs 2022 18:12
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac Kafile Başkanları Toplantısı'nda konuştu

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 2022 Hac organizasyonunda görev yapacak kafile başkanları için Kızılcahamam'da düzenlenen "Hac Kafile Başkanları Toplantısı"na çevrim içi katıldı.

Kovid-19 salgını sebebiyle iki yıl Kabe'den uzak kalmanın çok şey öğrettiğini söyleyen Erbaş, "Beytullah'tan mahrum olmanın yüreklerimize ne kadar zor geldiğini hepimiz hissettik. Şimdi hamdolsun on binlerce vatandaşımızı, kardeşimizi, en güzel şekilde Ravza'yla, Beytullah'la, Arafat'la buluşturmak için büyük bir gayretin içerisindeyiz." dedi.

Hac organizasyonunun, büyük bir tecrübe ve özveri gerektirdiğine işaret eden Erbaş, "Hamdolsun Başkanlığımız, hac hizmetleri konusunda dünya çapında örnek bir teşkilattır. Dünyanın en büyük İslam ülkelerinin, Suudi Arabistan yetkililerinin ağzından da bunu duymak bizim için bir iftihar vesilesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Erbaş, Hac ibadetinin İslam'ın en kapsamlı ibadetlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İşte onun için biz kendimizi sürekli yeniliyoruz ve her sene bir önceki yıla göre daha iyi hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Hac, yürekleri Allah ve Resulünün sevgisi ile yanıp tutuşan müminler için mübarek bir yolculuktur, büyük bir arınma mevsimidir. Rahmet ve mağfiret iklimidir. Bu doğrultuda sizler büyük ve hassas bir görev icra edeceksiniz. Vatandaşlarımızın bu ibadeti hakkı ile yerine getirmesi hususundaki sorumluluğunuz yanında, Başkanlığımızı ve ülkemizi de temsil edeceksiniz. Dolayısıyla, hac organizasyonu sizlerin disiplinli çalışması ve samimi gayretleri ile başarılı olacaktır."

- "Hac sabırdır ve sabır olmadan organizasyonun başarılı olması mümkün değil"

Hacı adaylarının, hacıların milletin emaneti olduğunu ifade eden Erbaş, "Sizin, hacı adaylarımıza karşı göstereceğiniz sabrınız ve samimiyetiniz en büyük azığınız olacaktır. Sabır varsa sizin için de hacı adaylarımız için de hac ibadeti kolaylaşacaktır. Hac sabırdır ve sabır olmadan oradaki organizasyonun başarılı olması mümkün değildir." diye konuştu.

Erbaş, birçok hacı adayının, ilk defa mukaddes topraklara ayak basacağını, bu sebeple onların hac ibadetini, tüm şartlarına ve maksadına uygun şekilde yerine getirmelerini sağlamak için en güzel rehberliği yapmanın kendilerinin en temel görevi olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının, hac ibadeti konusunda iki şeye çok dikkat ettiğini belirten Ali Erbaş, şunları söyledi:

"Bunlardan birincisi, haccın her bir görevinin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesidir. Bu konularda hiçbir eksikliğe, hataya ve ihmale mahal vermemeliyiz. Yani hiçbir hacımız, 'benim haccım kabul oldu mu' tereddüdüne kapılmamalı. Dönerken gönlü rahat olmalıdır. Her gittiğimiz yerde haccın hikmetini, sebebini hacılarımıza daha başlamadan önce güzel bir şekilde anlatmalıyız. Kafilemizdeki her bir vatandaşımızın ibadetlerini usulüne uygun yapıp-yapmadıklarını mutlaka takip etmeliyiz.

İkincisi ise bu hac ibadetinin arkasındaki anlam ve hikmetlerin idrak edilmesidir. Yani irşat vazifesidir. Hac ibadetinin hikmet boyutunu, her sembolün arkasındaki büyük anlamı, kafilemizdeki her kardeşimize mutlaka anlatmalıyız."

Erbaş, hac organizasyonunda kafile başkanlığı görevinin, büyük fedakarlıklar isteyen çok önemli bir vazife olduğunun altını çizerek, "Bizler teşkilat olarak geçmişten günümüze en büyük hassasiyeti, kafile başkanları seçiminde gösteriyoruz. Çünkü bu görev bir taraftan hitabeti, tebliği, daveti, irşadı ve temsili zaruri kılmakta, diğer taraftan iyi bir iletişim ve yönetim becerisi gerektirmektedir." ifadelerine yer verdi.

Hac ibadeti için zihnen, kalben bir hazırlık yapılması gerektiğini, kafile başkanlarının birlikte görev yapacağı din görevlilerine rehberlik edeceklerini anlatan Erbaş, "Onların bu görevi hakkıyla yerine getirmeleri noktasında sizin yönlendirmeleriniz büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda kafileniz içinde iyi bir planlama, güzel bir organizasyon, sağlam bir koordinasyon hem hizmetinizi kolaylaştıracak hem de verimliliği artıracaktır." görüşlerini aktardı.

Erbaş, kafile başkanının gönül insanı olduğunu ve sorunlara sağduyulu şekilde yaklaşmaları gerektiğini, hac yolculuğu boyunca meydana gelmesi muhtemel tüm olumsuzlukların sabırla ve anlayışla karşılanmasını ve çözüm üretilmesini beklediğini bildirdi.

KAPAT [X]

İrşat çalışmalarının çok önemli olduğuna değinen Erbaş, "Hac mevsimini bir aylık irşada ve eğitime dönüştürebiliriz. Bu ne büyük bir fırsattır. Yani 40 bine yakın insanımızı bir ay boyunca eğitiyoruz, irşat ediyoruz. Hem hac ibadetlerini yapmış oluyorlar hem de irşat programını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu yüzden her anı irşada çevirin. İrşat ekiplerinden azami derecede istifade edin. Okuyamayanlar açısından, Kur'an'ı okumayı öğrenmek için haccın süresi yeterli bir zamandır." vurgusu yaptı.

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