Sakarya ve Düzce'de haberleşme kablosu çalan 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalayık, Kırktepe, Dikmen, Sümbüllü ve Karatoprak mahallelerinde yaşanan haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Kalayık Mahallesi'nde hırsızlık olayının tekrarlanması ihtimaline karşı kurulan fotokapana yakalanan bir araçtan şüphelenerek olay yerine giden ekipler, şüpheli E.B'yi gözaltına aldı. Araç çevresinde yapılan aramada, 3 kablo ve makas ele geçirildi.

Şüpheli E.B'nin kabloları B.S, C.Ç. ve H.K. ile çaldığını söylemesi üzerine harekete geçen ekipler, zanlıların Düzce'nin Gölyaka ilçesinde de kablo hırsızlığına karıştıklarını tespit etti.

Zanlılardan B.S. ve C.Ç, Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Firari diğer şüphelinin evinde yapılan aramada ise kablo yanıkları, kablodan geriye kalan alüminyum folyolar ve Türk Telekom'a ait çelik halatlar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, firari H.K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.