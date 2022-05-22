Kırıkkale'de tomruk yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı
Kırıkkale'de tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, araçtaki tomruklar şarampole savruldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mayıs 2022 20:53
Yunis Köse idaresindeki 01 ADY 476 plakalı tır, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü yaralandı, araçtaki tomruklar şarampole savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Köse, hastaneye götürüldüğü sırada ekiplerden araçta bulunan köpek yavrusuna sahip çıkmaları konusunda ricada bulundu.
Polis ekipleri, araçtan aldıkları köpek yavrusunu besleyerek yanlarına aldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız