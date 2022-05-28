18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 15.04.2022 tarih ve 47869993 sayılı görüş yazısında; "18 yaş üstü özel eğitim ihtiyacı olan zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu bulunan bireylerin rehberlik ve araştırma merkezlerinde eğitsel değerlendirme ve tanılamasının yapılarak bireyin ihtiyacı doğrultusunda özel eğitim değerlendirme kurulu raporunun düzenlenmesi için anne ve babası ile incelemeye gelen bireylerden yukarıda anılan hükümler çerçevesinde ilaveten velayet/vesayet kararı belgesi istenmesine gerek yoktur. Bununla birlikte anne babası dışında herhangi bir kişi ile gelen bireylerden yetkili yargı mercilerinden alınmış velayet/vesayet kararlarına ilişkin belgelerin istenilmesi ise bireyin menfaati ve kamu yararı açısından gerekli bulunmaktadır." açıklamasında bulunmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 12.10.2021 tarih ve 34488462 sayılı görüş yazısında; "Yönetmelikte 18 yaşından büyük olup zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin kendilerinin değerlendirme ve tanılama talebinde bulanamayacakları hususu dolaylı olarak düzenlenmekle yetinilerek, bu bireyler adına söz konusu başvuruyu kimin veya kimlerin yapabileceğine açıkça yer verilmemiş ise de Türk Medeni Kanunun yukarıda alıntılanan hükümleri incelendiğinde, bu bireyler adına eğitsel değerlendirme ve tanılama başvurusunun yasal temsilcileri tarafından yapılması gerektiğinden, sadece zihinsel yetersizliğe ilişkin belgelerin ibrazının değerlendirme ve tanılama başvurusu için yeterli olmadığı, söz konusu başvurularda yetkili yargı mercilerinden alınacak velayet veya vesayet kararlarına ilişkin belgelerin de istenilmesinin de bireyin menfaati ve kamu yaran bulunduğu mütalaa edilmiştir." açıklamasında bulunmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR