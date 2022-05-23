Erdoğan: Bundan sonraki önceliğimiz insanımızın refah seviyesini yükseltmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Bundan sonraki önceliğimiz, insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında millete sesleniş konuşması yaptı.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz."
"Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini
bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler."
"Cumhurbaşkanlığı olarak İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda kapsamlı bir 100'üncü yıl kutlama programı oluşturduk."
"Bundan sonraki önceliğimiz, insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır."
"F-16'lar konusunda öyle zannediyorum ki Amerika, herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir."
"(Yunanistan) Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı asla kabul etmiyorum"
"Güney sınırlarımız boyunca 30 KM derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları atmaya başlıyoruz."
"TSK, istihbarat, emniyet hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe yapılacak MGK'da bu hususta kararlarımızı alacağız."
"Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır."
"Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız