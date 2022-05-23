'Siyasi suikast' palavraymış

Muhalefetin gündeme getirdiği "siyasi cinayetler olabilir" söylemi uydurma çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "siyasi cinayetler olabilir" söylemleriyle ilgili 13 Ekim 2021'de resen soruşturma başlatmıştı. Konuyu tüm yönleriyle araştıran Başsavcılık, benzer söylemlerde bulunan İYİ Parti'li Koray Aydın'ın da bilgisine başvurmuştu.

Aydın, kamuoyuna yansıyan açıklamalarını eski MİT mensupları Mehmet Eymür ve Cevat Öneş'in yaptığı açıklamalara dayandırdığını belirtmişti.

ESKİ MİT'Çİ İFADE VERDİ

Başsavcılık, siyasi cinayetler konusunda "somut şüpheler" olduğunu öne sürerek, seçim sürecinde provokasyonlar olabileceğini iddia eden Cevat Öneş'in tanık sıfatıyla ifadesini aldı. İfadesinde "Bilgim yok" diyen Öneş, şunları söyledi: "DW Türkçe ve Halk TV'de muhabirleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler konulu açıklamasından sonra benim daha önce MİT'te görev yapmış olmam, 40 yıllık devlet tecrübem olması sebebiyle bu hususlarda bilgi ve görüşlerime başvurdular."

BİLGİM VE GÖRGÜM YOK

"Ben de gündeme ilişkin bir konu olması sebebiyle bahse konu açıklamayla görüşlerimi dile getirdim. Benim kesinlikle o tarihte, şu anda ya da daha öncesinde herhangi bir siyasi lidere, diplomata, devlet görevlisine, herhangi bir kimse ya da grup tarafından siyasi suikast yapılacağına ya da yapılma ihtimaline dair bilgim ve görgüm yoktur.

Medyadaki siyasi cinayetler hususundaki tartışmalar benim bu hususta bilgim olabileceği algısını yaratmış olabilir. Ancak dediğim gibi kesinlikle herhangi bir siyasi lidere suikast yapılacağı hususunda bilgim ve görgüm yoktur."

Abdullah Sarıca