2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsöğüt J.Komd.Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında Bestler Dereler bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 23 Mayıs 2022 08:05
2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsöğüt J.Komd.Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında Bestler Dereler bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız