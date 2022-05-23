Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok İYİ Parti'ye katıldı

Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yaptığı İyi Parti, İstanbul'daki üye sayısının 100 bine ulaşmasından dolayı Yenikapı'da bir tören düzenledi. Törene katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin partiliye temsilen yeni üyelere rozet taktı.



ESKİ ASKERİ HAKİM VE GÜN SAZAK'IN YEĞENİ DE VAR

İYİ Parti'ye katılanlar arasında dikkat çeken isimler de yer aldı. Partiye katılanlar arasında, 'kumpas davaları'nda 37,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kalan eski askeri hakim Ahmet Zeki Üçok ile 27 Mayıs 1980'de öldürülen dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı, eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın yeğeni Gözde Sazak da yer aldı. Sözcü'nün haberine göre diğer dikkat çeken isimlerse Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'da ve de EuroLeague Tahkim Kurulu'nda tek Türk yargıç olarak ülkeyi uluslararası alanda temsil eden Emin Özkurt, DSP 21. Dönem Kırklareli Milletvekili ve eski Milli Eğitim Bakanı Necdet Tekin de oldu.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, partiyle katılanların özgeçmişleri şöyle sunuldu:

AHMET ZEKİ ÜÇOK

1961 yılında, Bursa'da doğdu. Işıklar Askeri Lisesi'ni ve Hava Harp Okulu'nu bitirdi. 1981-1993 yılları arasında uçaksavar subayı olarak görev yaptı. Bu arada İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ve Askeri Hakim Sınıfı'na geçti. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Doktora eğitimini tamamladı. Birçok kumpas davasında, kumpasçılara karşı mücadele verdi ve bundan dolayı hakkında birçok soruşturma ve kovuşturma açıldı. Bu soruşturma ve davalar kapsamında dört kez tutuklandı. Hakkındaki kumpas davalarda haklı olduğu anlaşıldı ve beraat etti.

GÖZDE SAZAK

Yüksek Mimarlık yapıyor. Türk siyasetinin önemli isimlerinden, kıymetli devlet adamı merhum Gün Sazak'ın yeğeni. İYİ Parti'nin Maltepe Belediyesi'ndeki kent konseyi temsilcisi.

NECDET TEKİN

1947 yılında Kırklareli'nde doğdu. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nü bitirdi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden İstatistik Doktorası derecesi aldı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeliği, bir dönem İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, 20. ve 21. Dönem Kırklareli Milletvekilliği ile Milli Eğitim Bakanlığı yaptı.

EMİN ÖZKURT

1979 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Yüksek Lisans eğitimi için İngiltere'ye gitti. Manchester Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisansı yaptı ve "Telekomünikasyon Hukuku" üzerine tezini sundu. Spor Hukuku alanındaki çalışmalarıyla uzun yıllardır tanınan ve pek çok önemli kulübün, sporcunun ve federasyonun ulusal ve de uluslararası düzeyde hukuk danışmanlığını yürüten Özkurt, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'da ve de EuroLeague Tahkim Kurulu'nda tek Türk yargıç olarak ülkemizi uluslararası alanda temsil ediyor.

Gözde Nur Bayar / Haberler.com