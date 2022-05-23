Ucuza ürün satan pazarcıya tepki gösterdi: Ortalığı karıştırma

Koronavirüs pandemisi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yaşanan tedarik zincirindeki sıkıntılar küresel anlamda enflasyonun yukarı yönlü hareket etmesine yol açtı. Türkiye de bu süreçte oldukça çok etkilenirken hayat pahalılığı vatandaşın en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Market ve pazarlarda fiyatlar 2-3 katına çıkarken fırsatçılara da gün doğdu. Ellerindeki ürünleri depoya kaldırarak fahiş fiyata satışa sunanlara karşı ekipler harekete geçti.

"SEN PAZARI DÜŞÜNMEDEN Mİ SATIŞ YAPACAKSIN"

Ancak sosyal medyada yayımlanan bir görüntü gündem oldu. Diyarbakır'da çekildiği öne sürülen videoda pazarda uygun fiyata ürün satan esnafa tepki gösteren pazarcılar derneği yetkilisi şunları söyledi:

"Ahmet abim, Diyarbakır'da günlük 30 ton salatalık satılıyor. Sen arabana 2 ton atıp satıyorsun. Burada piyasaya uymak zorundasın. 4 lirayken piyasa olmuş 6 lira. Sen bana 4 liraya satınca ben gidiyorum 5 liraya satıyorum. 100 kişi benden zarar görüyor. Sen pazarı düşünmeden satış mı yapacaksın?"

"2 LİRA BENİ KURTARIYOR"

Bunun üzerine pazarcı şunları söyledi:

"8 liraya satıyor. 2 katı. Sen diyorsun ki Hacı Veysi, 2 katına sat. Fırsatçı değilim. Ramazan ayı yiyen var yemeyen var. Benim hakkım 2 lira, beni kurtarıyor. Sen 8 liraya sat."

"UCUZA SATIP ORTALIĞI KARIŞTIRMA"

Dernek yetkilisi ise "Allah'tan korkun, asgari ücret 4 bin 250 lira olmuş. Kim açtır? Komşuların pahalı satıyorsa sen de pahalı satacaksın. Ucuza satıp ortalığı karıştırma!" sözleriyle pazarcıya tepki gösterdi.