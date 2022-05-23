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Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun özeti

Şampiyonun ve düşen takımların daha önce belli olduğu Spor Toto Süper Lig'de dünkü son hafta müsabakalarıyla sezon tamamlandı.

Kaynak : NTV
Eklenme : 23 Mayıs 2022 11:05
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Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun özeti

Lig şampiyonluğunu İstanbul dışına taşıyan ilk Anadolu takımı olan Trabzonspor, 1983-1984'teki şampiyonluğunun ardından 2021-2022'de de gülen taraf oldu.

Daha önce 2010-2011 sezonunun ilk yarısını en yakın takipçisi Bursaspor'un 5, üçüncü sıradaki Fenerbahçe'nin 9 puan önünde lider kapatan bordo-mavili ekip, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin 17 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlikle gelen serisi sonrası şampiyonluğu ikili gol averajıyla sarı-lacivertli takıma kaptırmıştı.

TRABZONSPOR, EN ERKEN ŞAMPİYON FENERBAHÇE'NİN UNVANINA ORTAK

Trabzonspor, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşarak, Süper Lig'de şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanına sahip Fenerbahçe'nin rekoruna ortak oldu.

Bordo-mavili ekip, ligin 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Daha önce Beşiktaş'ın 14, Galatasaray'ın ise 13 sezon şampiyonluğa hasret kaldığı Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 8 sezona çıktı

BORDO-MAVİLİ EKİP, GALATASARAY'IN REKORUNU YAKALAYAMADI

Ligi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlayan Trabzonspor, sezon içinde en yakın rakibiyle aradaki puan farkının 17'ye kadar yükseltse de lig tarihinde 1987-1988 sezonundaki performansıyla en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım konumundaki Galatasaray'ı geçemedi.

Bordo-mavili ekip ligin 27. haftasında İttifak Holding Konyaspor'un 17 puan önünde bulunuyordu.

Galatasaray, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaştığı yıl ikinci sıradaki 78 puanla Beşiktaş'ın 12 puan önünde yer almıştı.

GALATASARAY İKİNCİ KEZ LİGİ EKSİ AVERAJLA TAMAMLADI

﻿Süper Lig tarihine damgasını vuran "Üç büyükler" içinde daha önce ligi eksi averajla tamamlayan Beşiktaş ve Galatasaray'dan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonu da eksi 2 averajla bitirdi.

Galatasaray, 38 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 yenilgiyle 52 puanla 13. sırada tamamladığı ligde 51 gol atıp kalesinde 53 gol gördü.

1975-1976 sezonunda ligi 11. sırada tamamlayan Beşiktaş, 25 gol atıp kalesinde 32 gol gördü. Böylece eksi 7 gol averajıyla "Üç büyükler" arasında ligi eksi averajla tamamlayan ilk takım oldu. Galatasaray ise 2010-2011 sezonunda 8. tamamladığı ligde 41 gol atıp, 46 gol yedi, eksi 5 averajla yıllar sonra Beşiktaş'ın bu kötü rekoruna ortak olmuştu.

Üç büyükler"in diğer üyesi Fenerbahçe ise 1990-1991 ve 2018-2019 sezonlarında ligi sıfır averajla kapatmıştı.

1000 GOL BARAJI 4. KEZ GEÇİLDİ

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Lig tarihinde bir sezonda 1000 gol barajı şimdiye kadar 4. kez geçildi.

Ligde fileler 1987-1988 sezonunda 1032, 2000-2001 sezonunda 1017, 2020-2021'de de 1136 kez, bu sezon ise 1067 kez havalandı.

37. haftada Yukatel Kayserispor'un Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ettiği 37. hafta mücadelesinde takımının ilk golünü atan Gökhan Alsan, bu sezon bininci gole imza attı.

LİDERLİK KOLTUĞUNDA FARK 2 HAFTAYA DÜŞTÜ

Süper Lig tarihinde 563 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım konumundaki Galatasaray, bu sezon hiçbir hafta ilk sırada yer almadı.

Bu sezon 2 haftayı birinci durumda tamamlayan Fenerbahçe liderlik sıralamasında 561 haftayla ikinci, Beşiktaş 435 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

LİGDEN DÜŞMEYENLER

Ligin kuruluşundan bu yana küme düşmeyen takım sayısı 7'ye geriledi.

Türk futboluna damga vuran Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, ligden düşmeyen takımlar olarak tarihteki yerlerini aldı. Ayrıca, ligdeki altıncı sezonunu yaşayan Alanyaspor, üçüncü sezonunu yaşayan Gaziantep FK ile ikinci sezonunda mücadele eden Hatayspor bu acıyı tatmadı.

Ligde beşinci sezonunu tamamlayan Yeni Malatyaspor ise lige ilk kez veda etti.

EN ERKEN GOL

Bu sezona kadar lig tarihinin bilinen en erken golü 2008-2009 sezonunda Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts'in Eskişehirspor'a 12. saniyede attığı gol olarak biliniyordu.

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep-Medipol Başakşehir müsabakasının 10. saniyesinde fileleri havalandıran ev sahibi ekibin golcüsü Muhammet Demir, Süper Lig'de bilinen en erken golü kaydetti.

11. KEZ 4-4'LÜK BERABERLİK

Süper Lig'de bu sezona kadar en gollü beraberlik yaşanan skor olan 4-4 bu sene 11. kez görüldü.

İttifak Holding Konyaspor ile Kasımpaşa arasındaki 26. hafta mücadelesi de 4-4 tamamlandı.

RIZA ÇALIMBAY EN ÇOK MAÇA ÇIKAN İKİNCİ TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Lig tarihinde en çok maça çıkan teknik direktör Samet Aybaba.

Süper Lig'e taşıdığı Adana Demirspor'la bu sezon 3 maça çıkan tecrübeli teknik adam, ligde 621 maçta görev aldı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'deki maç sayısını 591'e çıkararak, 578 karşılaşması bulunan Şenol Güneş'i geçti.

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