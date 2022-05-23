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'Kamikaze Hakim' olarak biliniyordu, Danıştay başvurusu hakkında karar verdi

Kamuoyunda Kamikaze Hakim olarak bilinen Bylock kullanıcısı Mustafa Başer, Yargıtay tarafından yargılandıktan sonra 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakim eşi de FETÖ üyesi olduğu belirlendikten sonra ihraç edilen Mustafa Başer, HSK'nın kendisini ihraç ettiğine dair verdiği kararın kaldırılması için Danıştay'a dava açtı. Kamikaze hakimin açtığı davayı Danıştay 5.Dairesi reddetti.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 23 Mayıs 2022 11:06
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'Kamikaze Hakim' olarak biliniyordu, Danıştay başvurusu hakkında karar verdi

25 Nisan 2015'te İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hakimi Mustafa Başer, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla üst mahkemelerin karşı kararına rağmen Paralel Yapı soruşturmasıyla ilgili olarak tutuklanan ve aralarında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve 70'in üzerindeki FETÖ'cü polisin bulunduğu zanlıların tahliye etmişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturmada, tutukluların reddihakim talebini yetkisi olmadığı halde kabul eden hakim Metin Özçelik ile salıverilmelerine hükmeden hakim Mustafa Başer hakkında inceleme başlattıktan sonra 2016 yılında ihraç etmişti.

Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Fetullah Gülen'in 2015 yılında FETÖ tutuklularını tahliye etmeleri için İstanbul'daki sulh ceza hakimleri Metin Özçelik ve Mustafa Başer'e yönelik talimat yazısının, Fevzi Yazıcı'nın evinde ele geçirildiğini açıklamış ve "Bu belge, FETÖ elebaşının örgüt üyelerine verdiği talimatın en somut belgesidir" demişti.

HSK, MESLEKTEN İHRAÇ ETTİ, 10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kamikaze hakim olarak bilinen Mustafa Başer, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 24 Ağustos 2016'da meslekten ihraç edilmişti. 32. Asliye Ceza Mahkemesi hakimiyken yetkileri ve görevleri olmadığı halde, FETÖ'den tutuklu polisleri tahliye eden Başer, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde yargılandığı davada "terör örgütü üyeliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ByLock kullanıcısı olduğu Başer, tüm FETÖ bağlantıları ortaya çıkmasına rağmen örgütle hiçbir ilgisi olmadığını savundu. Ancak bizzat meslektaşları FETÖ'cü hakimi yalanladı. Eski Danıştay üyesi Hamza Eyidemir ifadesinde Mustafa Başer'i de örgüt üyesi olarak tanıdım. Mustafa Başer'i dönem arkadaşı olan eşi Rabia Başer'den dolayı tanırım. Rabia Başer'in evlendikten sonra cemaat bünyesine katıldığını biliyorum dedi.

Manisa Cumhuriyet Savcısı Metin E. ise Hakim Mustafa Başer, mesleğe yeni başladığında ve Taraklı Cumhuriyet Savcısı iken, FETÖ/PDY elemanı olarak beni cemaat sohbetlerine çağırdı" dedi.

EŞİ DE 7.5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mustafa Başer'in eşi olan İstanbul eski Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Rabia Başer de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mustafa Başer örgüt üyeliğinin ortada olmasına rağmen, Hakimler ve Savcılar Kurulunun ihraç kararının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı.

"GAYGUBET EVİNE GİRMEK İSTEMEMİŞ"

Danıştay 5. Dairesi, kamikaze hakimin HSK'nın ihraç kararının kaldırılmasına ilişkin başvurusun karara bağladı. Daire, Mustafa Başer'in, Yargıtay tarafından FETÖ terör örgütü üyeliğinden hapis cezası aldığını göz önünde bulundurduktan sonra, zanlının kullandığı telefon hattıyla 21 Eylül 2014 tarihinden itibaren ByLock sistemine 19 farklı günde 459 sefer giriş yaptığını belirtti. Ayrıca Bylock sisteminde Mustafa Başer ile ilgili yazışmalarda "abi dün yazdım ya Mustafa Başkan ile görüşüldü. Mesulü var, dünden beri değişen ne oldu anlamadım. Başkan dün itibariyle gaygubet düşünmüyoruz demiş" gibi yazışmaların tespit edildiğine yer verildi. Aynı zamanda ByLock veritabanındaki yazışmalarda Mustafa Başer'in AİHM başvurusu öncesinde Avrupa Basının da ve özellikle Fransa da kendisiyle röportaj yapılarak yayınlanmasının etkili olacağının geçtiği belirtildi.

BİR TOKAT DA DANIŞTAY'DAN

Danıştay 5. Dairesi tetkik hakimler tarafından hazırlanan dosyada davacıya ilişkin süreç, Anayasa'nın ilgili maddeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddeleri, kanunlar ve etik ilkeler, FETÖ'ye ilişkin tespit ve değerlendirmeler, Demokratik Anayasal Düzene sadakat yükümlülüğü, ByLock konusuna ilişkin değerlendirme ile davacıya yönelik tanık beyanlarına yer verildi. Titizlikle hazırlanan dosyada Başer'in örgüt ile irtibatını yansıtan delilleri tüm detaylarıyla inceleyen 5. Daire üyeleri Mustafa Başer'in FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğunu ve bu nedenle demokratik anayasal düzene sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğinin anlaşıldığını vurguladı. HSK'nın verdiği kararlarda hukuka aykırılık görülmediğini belirten 5. Daire üyeleri, Başer'in HSK'nın verdiği ihraç kararına ilişkin başvurusunu reddetti.

Halit Turan

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