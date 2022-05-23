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Hacizli mallar elektronik ortamda açık artırmayla satılacak

Adalet Bakanlığınca 15 Mart 2022'de Ankara Batı İcra Dairesi'nde pilot uygulaması başlatılan yöntem, 1 Haziran'dan itibaren Ankara, Bursa ve Kayseri il merkezleri ile ilçelerindeki satışlar için de hayata geçirilecek- Uygulama, ülke genelinde 2023'ün Mart ayına kadar yaygınlaştırılacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mayıs 2022 16:05
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Hacizli mallar elektronik ortamda açık artırmayla satılacak

Adalet Bakanlığının, hacizli malların elektronik ortamda açık artırmayla satılabilmesine olanak sağlayan yeni uygulamasına Ankara, Bursa ve Kayseri'de 1 Haziran'da başlanacak.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 24 Kasım 2021'de TBMM'de kabul edilerek yasalaşan kanun değişikliğiyle İcra İflas Kanunu'na, "hacizli malın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine entegre elektronik satış portalı"nda açık artırmayla satılmasına yönelik hüküm eklendi.

Bakanlığın çalışmalarıyla hazırlanan İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik 8 Mart 2022'de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle, ilan edilen hacizli malların elektronik ortamdan satışı 15 Mart 2022'de Ankara Batı İcra Dairesi'nde pilot olarak başlatıldı.

Pilot uygulamanın ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın onayıyla elektronik ortamda açık artırmayla satış işleminin yapıldığı icra dairelerinin ve illerin sayısı artırıldı. Bu kapsamda 1 Haziran 2022'den itibaren Ankara, Bursa ve Kayseri il merkezleri ile bu şehirlerin ilçelerinde ilanı yapılacak satışlar elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Uygulama, 2023'ün Mart ayına kadar ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

- Elektronik ortamda açık artırmayla satış hakkındaki hükümler

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik'e göre, açık artırmayla satış işlemlerinde, taşınırın açık artırma şartnamesi, taşınır ya da taşınmazların elektronik satış ortamında açık artırma ilanı, açık artırma şartnamesi, gazete ilanı ve artırma sonuç tutanağının kullanımında zorunluluk bulunuyor.

Şartnamede, taşınır ya da taşınmazların temel bilgileri yer alacak ve artırmaya katılacakların muhammen kıymetinin yüzde 10'u oranında nakit teminat veya banka teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği yazılacak.

Artırmaya katılabilmek için hacizli malın değerinin yüzde 10'unu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30'a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması zorunlu olacak.

Gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması halinde ise artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar mektup, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem altyapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilecek.

- En düşük teklif 100 lira olacak

Elektronik Satış Portalında yapılan açık artırmada teklif verme süresi 7 gün olarak belirlenirken, elektronik ortamda teklif verebilmek için Adalet Bakanlığınca hazırlanan sözleşmenin katılımcılar tarafından kabul edilmesi gerekli olacak.

Açık artırmada, teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafından görülemeyecek, teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde 1'inden ve 100 liradan az olamayacak.

Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacak. Açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde açık artırma bir defaya mahsus olmak üzere 10 dakika daha uzatılacak.

- İhalenin yapılması aşaması

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Yönetmeliğe göre, birinci ve ikinci artırma icra müdürü tarafından ilanda belirlenen gün ve saatte, haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50'si üzerinden başlatılacak. Şartların yerine gelmesi halinde mal, en yüksek teklif verene ihale edilecek.

İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması halinde alınan teminat iade edilmeyecek, satış masraflarına mahsup edilecek. Teminat bedelinin kalması halinde ise kanun hükümlerine göre belirlenecek hak sahiplerine alacaklarına mahsuben ödenecek.

Birinci artırma sonucunda ihale bedelinin ödendiği tarih itibarıyla açık artırma ilanı Elektronik Satış Portalı'ndan kaldırılacak, ihale bedelinin ödenmemesi durumunda ise ikinci artırma sonucuna kadar açık artırma ilanı erişime açık tutulacak.

Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde ise ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacak.

Satış talebi, teklif verme süresi başladıktan sonra geri alınamayacak, teklif verme süresinin bitimine kadar borcun tamamen ödenmesi halinde ise satış durdurulacak.

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