Avro yeniden 17 TL'nin altına geriledi
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından günü 15,88 TL'den, 17 TL sınırını geçen avro ise 16,88 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mayıs 2022 17:07
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|CUMA
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|PAZARTESİ
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|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|15,8870
|15,8880
|15,8390
|15,8400
|Avro
|16,7840
|16,7850
|16,8840
|16,8850
|Sterlin
|19,7830
|19,8830
|19,9380
|20,0300
|İsviçre Frangı
|16,2640
|16,3450
|16,4110
|16,4810
|ANKARA
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|ABD Doları
|15,8570
|15,9370
|15,8090
|15,8590
|Avro
|16,7440
|16,8240
|16,8440
|16,9040
|Sterlin
|19,7830
|19,8830
|19,8780
|20,0780