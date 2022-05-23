Yılbaşından bu yana 28 bin 581 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yıl başından itibaren Afganistan, Pakistan ve diğer uyruklu 28 bin 581 düzensiz göçmen ülkesine geri gönderildi.

AA muhabirinin, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi gerekli tüm tedbirler alınarak aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Ülkeye yasa dışı şekilde giriş yapan, vize veya ikamet ihlali gerçekleştiren, çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen, sahtecilik yapan, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancıların sınır dışı işlemleri etkin bir şekilde sürüyor.

Doğu ve güney sınırlarından yasa dışı şekilde giriş yapmaya çalışan yabancıların ülkeye girişine izin verilmiyor.

Bu kapsamda, 2016 yılından itibaren şu ana kadar 2 milyon 616 bin 509 yabancının ülkeye girişi engellendi. 2022 yılındaki engelleme istatistiklerine bakıldığında toplam 153 bin 88 düzensiz göçmenin, ülkeye girişinin engellendiği ve etkin bir sınır yönetimi politikası benimsendiğini görülüyor.

Türkiye'ye yasa dışı şekilde giriş yapan yabancılar, kolluk birimlerince yakalanarak sınır dışı işlemlerinin neticelendirilmesi için il göç idaresi müdürlüklerine teslim ediliyor.

2022 yılında Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 74 bin 516 olarak kayıtlara geçti. Bu kişilerden 9 bin 829'u her ay 81 ilde eş zamanlı olarak icra edilen Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamaları kapsamında yakalandı.

Son olarak 15-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul'dan gerçekleştirilen 9 charter seferiyle geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına bulunan toplam 1054 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkesine gönderildi.

Bunlara ilave olarak önümüzdeki günlerde 1680 düzensiz göçmen Afganistan'a yapılacak 12 charter seferiyle Göç İdaresi Başkanlığının koordinesinde sınır dışı edilecek. Bu charter seferlerinden ilki dün Erzurum'dan 138 düzensiz göçmenin ülkesine gönderilmesiyle gerçekleştirildi.

- Kamu düzenini bozanlar idari gözetim altına alınıyor

Halen geri gönderme merkezlerinde, idari gözetim altında bulunan 94 farklı uyruktan 18 bin 801 yabancının sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda 10 bin 763 Afganistan, 2 bin 740 Pakistanlı, 1776 Suriyeli ve 3 bin 522 diğer yabancı uyruklu düzensiz göçmen idari gözetim altında tutuluyor.

Afganistan'a uçuşların açıldığı 27 Ocak 2022'den itibaren 7 bin 997'si 40 charter seferiyle ve 6007'si tarifeli seferlerle olmak üzere toplam 14 bin 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkesine gönderildi.

Bu yıl şu ana kadar 354'ü iki charter seferi ve 4 bin 628'i tarifeli seferlerle olmak üzere toplam 4 bin 982 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Yılbaşından itibaren Afganistan, Pakistan ve farklı uyruklardan toplam 28 bin 581 düzensiz göçmenin sınır dışı edilme işlemleri gerçekleştirildi.

Böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla sınır dışı edilme sayısı yüzde 70 arttı.