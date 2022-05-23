Billur Kalkavan'dan üzücü haber
Ünlü oyuncu Billur Kalkavan, akciğer kanserine yakalandı. Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorununu usta yönetmen Hamdi Alkan duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Mayıs 2022 14:23
Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi. 59 yaşındaki oyuncu akciğer kanserine yakalandı.
'GÜZEL YÜREĞİN BU HASTALIĞI YENECEK'
Billur Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan paylaştı. Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım." sözleriyle arkadaşına destek oldu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız