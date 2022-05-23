Emine Erdoğan'dan Türk mutfağı paylaşımı
Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Balıkesir'de düzenlenen festivale ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mayıs 2022 14:42
Etkinlikte çekilen görüntülere paylaşımında yer veren Erdoğan, "Duygu ve düşüncelerimize tercüman olan Türk mutfağı hepimize afiyet, şifa ve bereket olsun." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız